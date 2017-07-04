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وزيرة التضامن: 10 ملايين تلميذ يستفيدون من التغذية المدرسية

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مصراوي Masrawy

وزيرة التضامن: 10 ملايين تلميذ يستفيدون من التغذية المدرسية

04:10 م الثلاثاء 04 يوليو 2017

وزيرة التضامن: 10 ملايين تلميذ يستفيدون من التغذية المدرسية

كتب- محمد غايات:

قالت غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، إن مجلس المحافظين ناقش ملف التغذية المدرسية الذي يستفيد منه ١٠ ملايين طالب في إطار برامج الحماية الاجتماعية.

وأضافت والي، خلال المؤتمر الصحفي الذي انعقد بمقر مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، أنه تم الاتفاق على مراجعة أماكن تخزين الوجبات، ووسائل التوريد ومناقشة توزيع الأدوار بين جميع المحافظين.

وأشارت وزير التضامن الاجتماعي، إلى أن الوجبة المدرسية بها المكونات الغذائية المطلوبة لتمكن التلاميذ من الاستيعاب، وبناءً عليه تقرر تشكيل لجان مركزية لاستلام الوجبات والرقابة عليها، وتقوية دور أخصائي التربية الغذائية.

وأوضحت غادة والي، أن التغذية المدرسية ستكون منظومة متكاملة مُحكمة منضبطة قبل بدء العام الدراسي الجديد، حفاظًا على صحة التلاميذ.

وأكدت الوزيرة، أن معهد بحوث التغذية قدم تصورًا بمكونات الوجبة المدرسية، والتي تمثل٣٠٪‏ من احتياجات الطالب في اليوم للمرحلة الابتدائية والإعدادية.

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مصراوي Masrawy

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