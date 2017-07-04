أخبار عاجلة

مفاجأة جديدة من النصر السعودي لحسام غالي -
صباح الكلاسيكو - ماريا سانتا كروز: أهم ما يميز أسبانيا ومصر وأوجه التشابه بينهم -
قصة تعذيب الطفلة "ملك" حتى الموت.. أمها قتلتها بـ"السجائر" ورمت جثتها في "الزبالة" -
ضبط 4 أشخاص ينقبون عن الآثار في الدرب الأحمر -
إحالة مسئولين بوحدة زراعية للتحقيق في المنوفية -
بالصور.. إزالة 16 حالة تعد على أرض أملاك الدولة بسوهاج -
في ورش "أضف".. أيام الصيف "ضحك ولعب ومدرسة” -
الأخبار - موجز أخبار الثانية عشر لأهم وأخر الاخبار مع هبة جلال - الخميس 17-8-2017 -
تكريم عدد من أعضاء نادي "العزيمة" لمتحدي الإعاقة بالإسماعيلية -
بعد 11 يوم إضراب.. عمال "غزل المحلة" يطالبون الرئيس السيسي بالتدخل -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. مصراوي Masrawy

"النواب" يوافق نهائيًا على مشاريع الموازنة العامة والهيئات الاقتصادية لعام 2017-2018

Google+ Print

مصراوي Masrawy

"النواب" يوافق نهائيًا على مشاريع الموازنة العامة والهيئات الاقتصادية لعام 2017-2018

04:08 م الثلاثاء 04 يوليو 2017

كتب- أحمد علي:

وافق مجلس النواب، في جلسته برئاسة الدكتور علي عبد العال رئيس المجلس، نهائيا على مشاريع قوانين الموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية للسنة المالية 2017-2018.

جاءت موافقة المجلس بعد ورود رد مجلس الدولة على مشاريع القوانين، التي سبق وأن أحالها المجلس إليه عملا بحكم المادة 175 من لائحته الداخلية.

وتضمنت مشاريع القوانين، التي وافق عليها المجلس نهائيا: مشروع قانون خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للسنة المالية 2017-2018 والقوائم والتأشيرات العامة الملحقة به، ومشروع موازنة الجهات الداخلة ضمن الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2017-2018.

هذا بالإضافة إلى مشروع قانون بربط الموازنة العامة للدولة 2017-2018 والجداول والتأشيرات العامة الملحقة به، ومشروعات قوانين ربط موازانات الهيئات العامة الاقتصادية للسنة المالية 2017-2018 وعددها 48 مشروعا والتأشيرات الملحقة بها، ومشروع قانون بربط موازنة الهيئة القومية للانتاج الحربي للسنة المالية 2017-2018 والتأشيرات العامة الملحقة به.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • رسميًا..

    رسميًا.. "النواب" يوافق على قانون الانتخابات.. ويلغي الإشراف القضائي

    أخبار
  • مجلس النواب يوافق على مد حالة الطوارئ بالبلاد لمدة 3 شهور أخرى

    مجلس النواب يوافق على مد حالة الطوارئ بالبلاد لمدة 3 شهور أخرى

    أخبار
  • مشادات كلامية بـ

    مشادات كلامية بـ"قوى عاملة النواب" بسبب عمال الجمعيات التعاونية

    أخبار
  • برلماني يُطالب بسرعة إقرار قانون الإيجار القديم

    برلماني يُطالب بسرعة إقرار قانون الإيجار القديم

    أخبار

إعلان

1821481071.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
قصة تعذيب الطفلة "ملك" حتى الموت.. أمها قتلتها بـ"السجائر" ورمت جثتها في "الزبالة"

قصة تعذيب الطفلة "ملك" حتى الموت.. أمها قتلتها بـ"السجائر" ورمت جثتها في "الزبالة"

ضبط 4 أشخاص ينقبون عن الآثار في الدرب الأحمر

ضبط 4 أشخاص ينقبون عن الآثار في الدرب الأحمر

إحالة مسئولين بوحدة زراعية للتحقيق في المنوفية

إحالة مسئولين بوحدة زراعية للتحقيق في المنوفية

بالصور.. إزالة 16 حالة تعد على أرض أملاك الدولة بسوهاج

بالصور.. إزالة 16 حالة تعد على أرض أملاك الدولة بسوهاج