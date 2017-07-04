وزير الداخلية الألماني: متأهبون للتأثير الروسي على الانتخابات البرلمانية

برلين - (د ب أ):

توقع وزير الداخلية الألماني توماس دي ميزيير أن تكون هناك محاولات روسية للتأثير على الانتخابات البرلمانية في ألمانيا في سبتمبر المقبل.

وقال الوزير خلال تقديم تقرير هيئة حماية الدستور اليوم الثلاثاء في برلين إنه وفي ضوء التأثير المشتبه فيه على الانتخابات الأمريكية والانتخابات في فرنسا فإن جميع المؤشرات تؤكد أن مصدر هذا التأثير هو روسيا مضيفا: "لذلك فليس من المستبعد ونحن متأهبون نفسيا لذلك لأن تكون هناك محاولات لذلك بالنظر للانتخابات في ألمانيا".

وقال الوزير إن الهجوم الإلكتروني على البرلمان الألماني عام 2015 تمثل في التعرض بشكل واسع لبعض القضايا المطروحة في الحملة الانتخابية "ولكن لم يتم نشر شيء عن هذا التعرض".

أضاف الوزير: "ربما يتم نشر شيء من ذلك..".

وأوضح دي مزيير أن مثل هذه الهجمات تتضمن حملات تقليدية لتشويه الحقائق يتم خلالها محاولة التأثير على صناعة الرأي من خلال الكذب و "أنصاف الحقائق".

وأوصى الوزير الألماني بـ "التزام الهدوء والطمأنينة والحرص على إيصال الحقيقة وعرض الوقائع كما هي" وشدد على ضرورة الكشف سريعا عن حملات التشويه وتعريتها.

من جانبه قال هانز جيورج ماسن، رئيس هيئة حماية الدستور الألمانية، الذي شارك الوزير في تقديم التقرير إنه من غير الممكن التنبؤ بما إذا كانت هجمات إلكترونية ستقع أثناء الحملة الانتخابية ولكنه استبعد وقوع هجوم مباشر على عمليات التصويت والفرز وقال إنه وفي ضوء الإجراءات التقليدية التي لا تسمح بالتصويت إلكترونيا عبر الإنترنت يمكن أن يتم من خلالها التلاعب في إجراءات الانتخابات "فنرى استحالة حدوث هذا التأثير".

كما أكد ماسن عدم وجود مؤشرات على أن روسيا أو دولا أخرى تدعم مرشحين بعينهم في الانتخابات الألمانية.

كما أوضح ماسن أن أي حملات محتملة لتشويه الحقائق ربما لن تستهدف النيل من شخصيات سياسية أو أحزاب بعينها بقدر ما تهدف لزعزعة الثقة في سلامة إجراءات الانتخابات وفي الديمقراطية نفسها.