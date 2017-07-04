أخبار عاجلة

الأخبار - موجز أخبار الثانية عشر لأهم وأخر الاخبار مع هبة جلال - الخميس 17-8-2017 -
تكريم عدد من أعضاء نادي "العزيمة" لمتحدي الإعاقة بالإسماعيلية -
بعد 11 يوم إضراب.. عمال "غزل المحلة" يطالبون الرئيس السيسي بالتدخل -
بالصور.. إزالة 50 حالة تعد على أراضي الدولة في القليوبية -
هدوء في اليوم السادس لامتحانات الدور الثاني للثانوية بالدقهلية -
بالصور.. إحباط محاولة تهريب ملابس داخل "تانك غاز" سيارة ببورسعيد -
إحباط محاولة تهريب منظفات صناعية في جمارك بورسعيد -
رفع درجة الطوارئ استعداد لعيد الأضحى في الدقهلية -
437 ساحة لصلاة عيد الأضحى في الإسكندرية -
الداخلية تُكرم فريق العرض المسرحي "عاشقين ترابك" لدعم ضباط سيناء -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. مصراوي Masrawy

في الصيف.. إذا كنت اخترت هذه الألوان لمنزلك فأنت محظوظ لهذا السبب

Google+ Print

مصراوي Masrawy

في الصيف.. إذا كنت اخترت هذه الألوان لمنزلك فأنت محظوظ لهذا السبب

03:38 م الثلاثاء 04 يوليو 2017

  • عرض 11 صورة

    5f4f0ce3b0.jpg

  • عرض 11 صورة

    3ec9fc0cd3.jpg

  • عرض 11 صورة

    f30841dd14.jpg

  • عرض 11 صورة

    5539963f3a.jpg

  • عرض 11 صورة

    8200a5ec0c.jpg

  • عرض 11 صورة

    872b6bbe11.jpg

  • عرض 11 صورة

    bc81cb0d54.jpg

  • عرض 11 صورة

    b5aa9d43d3.jpg

  • عرض 11 صورة

    b8e01fbfd7.jpg

  • عرض 11 صورة

    5c3ccc0630.jpg

  • عرض 11 صورة

    88ed926fd7.jpg

إعادة الألبوم

بالصور- سر الدفتر الأحمر الذي حملته عروس ميسي في حفل زفافهما

الألبوم التالى

بالصور- سر الدفتر الأحمر الذي حملته عروس ميسي في حفل زفافهما

كتبت- هاجر حاتم:

إذا كنت من محبي الألوان الهادئة التقليدية مثل الأبيض و"البيج" وغيرها، فأنت أكثر حظًا في أيام الصيف خاصًة مع وجود موجة ارتفاع فى درجات الحرارة نعاني منها الآن حيث أن ألوان منزلك الهادئة تقلل من الشعور بالحر.

وأوضحت خبيرة طاقة المكان سالي القطبي أن من يريد الحصول على راحة وإحساس لطيف بالجو في المنزل، يفضل استخدام بعض الألوان لطلاء المنزل، حتى تمد الشخص إحساس الانتعاش والبهجة، على غرار الطلاء الأبيض الثلجي عندما يكون متواجدا بقوة على أغلب حوائط المنزل.

وأضافت سالي لـ "مصراوي" أن الأزرق من الألوان التي تخفف ضغط الإحساس بالحرارة في غرفة المعيشة، ولكن بشرط ألا يستخدم في غرف النوم، والمطبخ.

أما عن الألوان الترابية (درجات البني والبيج) التي يفضلها الكثيرون فهي تقلل الإحساس بحرارة الجو، ولكن يفضل استخدامها بحذر لأنها من الألوان التي قد تمنح الاحساس بالملل.

وأكدت خبيرة طاقة المكان سالي القطبي أنه كلما كان البيت نظيفًا وخال من الأتربة، فإنه يساعد على التخلص من الطاقة السلبية، وبالتالي يساعد على أن تكون الأجواء في المنزل لطيفة.

وفي هذا الألبوم نستعرض لك مجموعة من ألوان المنزل التي تتناسب مع فترة الصيف.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • بالصور.. هذه الأشياء تجنب تواجدها في غرفة معيشتك

    بالصور.. هذه الأشياء تجنب تواجدها في غرفة معيشتك

    هو وهي
  • أخطاء شائعة لألوان غرف المنزل.. تجنب السقف الأبيض!

    أخطاء شائعة لألوان غرف المنزل.. تجنب السقف الأبيض!

    هو وهي
  • بالصور- أفكار مبتكرة للديكور باستخدام

    بالصور- أفكار مبتكرة للديكور باستخدام "الأحزمة"

    هو وهي
  • مصممة ديكور: هذه الأمور في منزلك تشعرك بالدفء والراحة في الشتاء

    مصممة ديكور: هذه الأمور في منزلك تشعرك بالدفء والراحة في الشتاء

    هو وهي

إعلان

7520076451.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
قصة تعذيب الطفلة "ملك" حتى الموت.. أمها قتلتها بـ"السجائر" ورمت جثتها في "الزبالة"

قصة تعذيب الطفلة "ملك" حتى الموت.. أمها قتلتها بـ"السجائر" ورمت جثتها في "الزبالة"

ضبط 4 أشخاص ينقبون عن الآثار في الدرب الأحمر

ضبط 4 أشخاص ينقبون عن الآثار في الدرب الأحمر

إحالة مسئولين بوحدة زراعية للتحقيق في المنوفية

إحالة مسئولين بوحدة زراعية للتحقيق في المنوفية

بالصور.. إزالة 16 حالة تعد على أرض أملاك الدولة بسوهاج

بالصور.. إزالة 16 حالة تعد على أرض أملاك الدولة بسوهاج