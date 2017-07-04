في الصيف.. إذا كنت اخترت هذه الألوان لمنزلك فأنت محظوظ لهذا السبب

كتبت- هاجر حاتم:

إذا كنت من محبي الألوان الهادئة التقليدية مثل الأبيض و"البيج" وغيرها، فأنت أكثر حظًا في أيام الصيف خاصًة مع وجود موجة ارتفاع فى درجات الحرارة نعاني منها الآن حيث أن ألوان منزلك الهادئة تقلل من الشعور بالحر.

وأوضحت خبيرة طاقة المكان سالي القطبي أن من يريد الحصول على راحة وإحساس لطيف بالجو في المنزل، يفضل استخدام بعض الألوان لطلاء المنزل، حتى تمد الشخص إحساس الانتعاش والبهجة، على غرار الطلاء الأبيض الثلجي عندما يكون متواجدا بقوة على أغلب حوائط المنزل.

وأضافت سالي لـ "مصراوي" أن الأزرق من الألوان التي تخفف ضغط الإحساس بالحرارة في غرفة المعيشة، ولكن بشرط ألا يستخدم في غرف النوم، والمطبخ.

أما عن الألوان الترابية (درجات البني والبيج) التي يفضلها الكثيرون فهي تقلل الإحساس بحرارة الجو، ولكن يفضل استخدامها بحذر لأنها من الألوان التي قد تمنح الاحساس بالملل.

وأكدت خبيرة طاقة المكان سالي القطبي أنه كلما كان البيت نظيفًا وخال من الأتربة، فإنه يساعد على التخلص من الطاقة السلبية، وبالتالي يساعد على أن تكون الأجواء في المنزل لطيفة.

وفي هذا الألبوم نستعرض لك مجموعة من ألوان المنزل التي تتناسب مع فترة الصيف.