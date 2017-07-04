النائب العام يأمر بالتحقيق في واقعة وفاة مواطنة مصرية بأمريكا

كتب- طارق سمير:

أصدر النائب العام المستشار نبيل صادق قرارا بإجراء تحقيق فيما أثير بوسائل الإعلام المصرية والأجنبية بشأن واقعة مقتل المواطنة المصرية نبرا حسنين بمقاطعة فيرفاكس بولاية فرجينيا بالولايات المتحدة الأمريكية فجر يوم 18 يونيو الماضي، والتي تمثلت وقائعها فيما نشر من عثور الشرطة الأمريكية على جثة المجني عليها ملقاة بالقرب من إحدى البحيرات بعدما تعرضت لاعتداء من أحد الأشخاص أثناء سيرها من صديقاتها عقب أدائهن صلاة التراويح في مسجد بمدينة ستارلنج.

وذكر بيان صادر عن مكتب النائب العام، حصل مصراوي على نسخة منه، اليوم الثلاثاء، أن تقارير الشرطة الأمريكية ومسئولي المسجد الذي كانت تقوم بالصلاة فيه، أفادت بأن المجني عليها كانت تسير مع مجموعة من 4 أو 5 فتيات بعد خروجهن من المسجد، عندما فوجئن بشخص يسب ويشتم، فهربن خوفا عائدات إلى المسجد، بينما سقطت نبرا حسنين في يده بعدما سقطت على الأرض لتتلقى منه عدة ضربات على رأسها بمضرب بيسبول.

وكلف النائب العام، مكتب التعاون الدولي بالنيابة العامة بإعداد مذكرة بالإنابات القضائية تضمنت طلبات النيابة العامة المصرية لإرسالها إلى السلطات القضائية المختصة بالولايات المتحدة الأمريكية، لموافاتها بصورة رسمية من أوراق التحقيقات التي أجريت في الواقعة وتقارير الطب الشرعي والأدلة الجنائية وما تضمنته أقوال شهود الواقعة وكافة ما اتخذ من إجراءات في هذا الخصوص.