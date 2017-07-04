تضرر نحو 400 ألف شخص من الفيضانات بولاية أسام في الهند

نيودلهي - (د ب أ):

تضرر نحو 400 ألف شخص وبقي الآلاف بلا مأوى جراء الفيضانات الناجمة عن الأمطار الغزيرة في ولاية أسام شمال شرقي الهند ، حسبما أفاد مسؤولون اليوم الثلاثاء.

وتعمل فرق مواجهة الكوارث على إنقاذ السكان من 830 قرية غمرتها الفيضانات في 13 مقاطعة ، فيما توفر الوكالات المهنية في الولاية الأغذية والإمدادات الطبية لضحايا الفيضانات.

وأفاد أحد مسؤولي إدارة الكوارث عبر الهاتف من جواهاتي عاصمة الولاية بأن "الفيضانات والانهيارات الأرضية في أسام قتلت 15 شخصا منذ بداية الأمطار الموسمية في يونيو . وغرق عدة أشخاص نظرا لفيضان مياه الأنهار وخرقها للسدود خلال الأيام الأخيرة".

وأضاف أن :"وضع الفيضانات مروع . تضرر ما يقرب من 400 ألف شخص ن من بينهم من نزحوا أو تقطعت بهم السبل داخل منازلهم أو عانوا من خسائر في محاصيلهم وأراضيهم وسبل معيشتهم".

ولجأ أكثر من 25 ألف شخص ممن أصبحوا بلا مأوى للاحتماء في 108 مخيمات إغاثة تديرها الحكومة.

وتنبأ مكتب الأرصاد المحلي باستمرار الأمطاربمعدلات تتراوح من المتوسطة إلى الغزيرة في المنطقة خلال الأيام القليلة المقبلة.

وغالبا يشهد موسم الأمطار في الهند ،والذي يستمر من يونيو حتى أسبتمبر، أمطارا غزيرة تعد عاملا حيويا للزراعة ولكنها يمكن أن تسبب دمارا كبيرا".