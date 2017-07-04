بدء اختبار الطلاب الموهوبين المشاركين في مسابقة "مصر والرئيس" 11 يوليو

كتبت- ياسمين محمد:

التقى الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، باللواء دكتور مصطفى محمد عبد الوهاب مدير الكلية الفنية العسكرية، لوضع الترتيبات النهائية لتنفيذ مبادرة رئيس الجمهورية لاكتشاف ورعاية الموهوبين في الرياضيات.

حضر الاجتماع، العميد مهندس دكتور يحيى الحلوجي، قائد مركز الاتصال للبحوث والتطوير بالكلية الفنية العسكرية، وأعضاء هيئة التدريس بقسم الرياضيات وشعبة العلوم الأساسية بالكلية؛ والدكتور رضا حجازي، رئيس قطاع التعليم العام، وياسر عبد العزيز مدير عام الإدارة العامة للتعليم الثانوى.

أكد شوقي، أنه في ضوء توجيهات رئيس الجمهورية؛ بدعم ورعاية الطلاب المتميزين والموهوبين، والحرص على رفع مكانة البحث العلمي والتطبيقي فقد تم الاتفاق بين الوزارة والكلية الفنية العسكرية على تنفيذ مبادرة " مصر والرئيس للطلبة المتفوقين في الرياضيات " بهدف تحقيق الشراكة والتكامل بين مؤسسات الدولة، لاكتشاف ودعم ورعاية الطلاب المتميزين، وخلق مناخ يُنمي لديهم حب مادة الرياضيات.

تم خلال الاجتماع تحديد موعد اختبار الطلاب "أون لاين" يوم الثلاثاء الموافق 11/7/2017، حيث أرسلت المديريات التعليمية قائمة بالطلاب المشاركين وعددهم 7 آلاف و500 طالب من المرحلة الثانوية، لتصفيتهم إلى عدد 600 طالب.

يذكر أن هذه المبادرة تتضمن تحقيق الشراكة والتكامل بين الطرفين؛ لضمان التوسع في قاعدة الاختيار لتنمية ودعم الطلاب المتميزين والموهوبين في مجال الرياضيات، وكذا الحرص على الوصول إلى هؤلاء الطلاب الموهوبين أينما كانوا.

وتهدف المبادرة إلى اكتشاف ورعاية ودعم الطلاب المتميزين في الرياضيات، وخلق مناخ داعم للتميز بين الشباب، وتجهيز منتخبات للمشاركة في تمثيل مصر بالمسابقات الدولية في الرياضيات.

وتستهدف المبادرة الطلاب المتميزين والمبدعين في الرياضيات بمرحلة التعليم الثانوي العام كمرحلة أولى، ويتم التوسع في تنفيذها؛ حال نجاحها وتحقيقها للأهداف المرجوة منها.