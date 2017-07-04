مانشستر يونايتد يحسم صفقة «موراتا» الخميس المقبل

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ذكرت صحيفة ذا صن البريطانية، اليوم الثلاثاء، أن نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، يهدف للإعلان عن التعاقد مع الدولي الإسباني ألفارو موراتا، مهاجم ريال مدريد، مقابل 60 مليون جنيه استرليني، يوم الخميس المقبل.

وأضافت ذا صن، أن والد ألفارو موراتا ووكيل أعماله اجتمعا مع مسؤولي ريال مدريد، أمس الإثنين، لتسوية تفاصيل الصفقة والاتفاق على الشروط، حيث يطالب النادي الملكي بالحصول على 90 مليون جنيه إسترليني على الأقل للتنازل عن صاحب الـ24 عامًا.

وأشارت الصحيفة إلى أن ألفارو موراتا تدخل في هذه المسألة خلال الأيام الماضية، وذلك عندما اتصل به مسؤولو ريال مدريد بعد أيام من اقامة حفل زفافه، مؤكدًا رغبته في مغادرة الفريق الملكي خلال فترة الإنتقالات الجارية.

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وكان قد تعاقد مانشستر يونايتد مع السويدي فيكتور ليندلوف، قادمًا من بنفيكا البرتغالي لمدة 4 سنوات، مع إمكانية التمديد لعام إضافي، مقابل 35 مليون يورو، ليصبح أول صفقة لفريق المدرب جوزيه مورينيو استعدادًا للموسم الجديد.

الجدير بالذكر أن موراتا شارك مع ريال مدريد الموسم الماضي في 43 مباراة بعدد دقائق لعب بلغ 1.872 دقيقة، مسجلآ 20 هدفًا وصنع 6 آخرين.