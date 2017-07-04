أخبار عاجلة

مفاجأة جديدة من النصر السعودي لحسام غالي -
صباح الكلاسيكو - ماريا سانتا كروز: أهم ما يميز أسبانيا ومصر وأوجه التشابه بينهم -
قصة تعذيب الطفلة "ملك" حتى الموت.. أمها قتلتها بـ"السجائر" ورمت جثتها في "الزبالة" -
ضبط 4 أشخاص ينقبون عن الآثار في الدرب الأحمر -
إحالة مسئولين بوحدة زراعية للتحقيق في المنوفية -
بالصور.. إزالة 16 حالة تعد على أرض أملاك الدولة بسوهاج -
في ورش "أضف".. أيام الصيف "ضحك ولعب ومدرسة” -
الأخبار - موجز أخبار الثانية عشر لأهم وأخر الاخبار مع هبة جلال - الخميس 17-8-2017 -
تكريم عدد من أعضاء نادي "العزيمة" لمتحدي الإعاقة بالإسماعيلية -
بعد 11 يوم إضراب.. عمال "غزل المحلة" يطالبون الرئيس السيسي بالتدخل -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. التحرير

مانشستر يونايتد يحسم صفقة «موراتا» الخميس المقبل

Google+ Print
مانشستر يونايتد يحسم صفقة «موراتا» الخميس المقبل مانشستر يونايتد يحسم صفقة «موراتا» الخميس المقبل

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

ذكرت صحيفة ذا صن البريطانية، اليوم الثلاثاء، أن نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، يهدف للإعلان عن التعاقد مع الدولي الإسباني ألفارو موراتا، مهاجم ريال مدريد، مقابل 60 مليون جنيه استرليني، يوم الخميس المقبل.

وأضافت ذا صن، أن والد ألفارو موراتا ووكيل أعماله اجتمعا مع مسؤولي ريال مدريد، أمس الإثنين، لتسوية تفاصيل الصفقة والاتفاق على الشروط، حيث يطالب النادي الملكي بالحصول على 90 مليون جنيه إسترليني على الأقل للتنازل عن صاحب الـ24 عامًا.

وأشارت الصحيفة إلى أن ألفارو موراتا تدخل في هذه المسألة خلال الأيام الماضية، وذلك عندما اتصل به مسؤولو ريال مدريد بعد أيام من اقامة حفل زفافه، مؤكدًا رغبته في مغادرة الفريق الملكي خلال فترة الإنتقالات الجارية.

شاهد أيضا

وكان قد تعاقد مانشستر يونايتد مع السويدي فيكتور ليندلوف، قادمًا من بنفيكا البرتغالي لمدة 4 سنوات، مع إمكانية التمديد لعام إضافي، مقابل 35 مليون يورو، ليصبح أول صفقة لفريق المدرب جوزيه مورينيو استعدادًا للموسم الجديد.

الجدير بالذكر أن موراتا شارك مع ريال مدريد الموسم الماضي في 43 مباراة بعدد دقائق لعب بلغ 1.872 دقيقة، مسجلآ 20 هدفًا وصنع 6 آخرين.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
مفاجأة جديدة من النصر السعودي لحسام غالي

مفاجأة جديدة من النصر السعودي لحسام غالي

وزير الداخلية يكرم أبطال «عاشقين ترابك» بشمال سيناء

وزير الداخلية يكرم أبطال «عاشقين ترابك» بشمال سيناء

رئيس «تنشيط السياحة» يزور أوكرانيا وبولندا

رئيس «تنشيط السياحة» يزور أوكرانيا وبولندا

تباين مؤشرات البورصة خلال منتصف التعاملات

تباين مؤشرات البورصة خلال منتصف التعاملات