مجلس الوزراء ينفي رفع دعم المحروقات كليا في 8 أشهر

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

نفى مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، ما تناولته وسائل إعلام وصفحات للتواصل الاجتماعي بشأن اتجاه الحكومة لرفع الدعم كليا عن المحروقات خلال الـ8 أشهر المقبلة، مشيرا إلى أن الخبر عار تماما من الصحة.

وأوضح المركز، في تقريره اليوم الثلاثاء، أنه تواصل مع وزارة المالية، والتي أوضحت أن تلك الأنباء غير صحيحة، مؤكدة أن حقيقة الأمر تتمثل في أن البيان الصحفي الذى صدر حول رفع الدعم عن المحروقات كان به خطأ غير مقصود فيما يتعلق بهذا الشأن.

شاهد أيضا

وأكدت الوزارة أنه كان ردا على سؤال عن قيام الحكومة بزيادة أسعار المحروقات مرتين خلال 8 أشهر، وكان الرد أنه تم الإعداد لهذه الزيادة من خلال تنفيذ حزمة من برامج الحماية الاجتماعية ولم يصرح على الإطلاق بخصوص رفع الدعم نهائيا عن المحروقات.

وناشدت الوزارة، جميع وسائل الإعلام المختلفة، تحري الدقة والموضوعية في نشر الحقائق والتواصل مع الجهات المعنية بالوزارة للتأكد من الحقائق قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدى إلى بلبلة الرأي العام وإثارة غضب المواطنين.