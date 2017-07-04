«شباب البرلمان» تطالب بتوفير الاعتمادات المالية لمركز شباب بالشرقية

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أوصت لجنة الشباب والرياضة برئاسة النائب محمد فرج عامر، خلال اجتماع اليوم، الثلاثاء، بضرورة سرعة توفير الاعتمادات المالية لاستكمال الأعمال في «تنجيل ملعب مركز شباب العصلوجي بمحافظة الشرقية».

كان العمل توقف في مركز الشباب منذ فترة وهو الأمر المؤدي لتوقف النشاط الرياضي بالمركز وحرمان شباب القرية من ممارسة الرياضة.

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وأوصت اللجنة بضرورة العمل على إعادة دراسة قرار وزير الرياضة بشأن تجميد الأنشطة بمراكز الشباب التي ليس بها ملاعب وهذا الأمر طالبت به اللجنة بناء علة طلب إحاطة تقدم به النائبين أحمد عبده العرجاوي ومحمود رشاد حبيب بشأن إلغاء القرار.