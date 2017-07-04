«نقل البرلمان» تطالب الحكومة بسرعة صيانة طريق المنيب - العياط

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أوصت لجنة الطرق والنقل بمجلس النواب برئاسة النائب سعيد طعيمة خلال اجتماع، اليوم، الثلاثاء، بسرعة العمل على صيانة طريق القاهرة أسيوط من حي المنيب الي مدينة العياط نظرا لتهالك الطريق بتلك المنطقة مما يسبب حوداث وكوارث ينتج عنها العديد من حالات الوفاة والمصابين، بعد مناقشة طلب إحاطة تقدم به النائب عصام إدريس.

وناقشت اللجنة طلبي إحاطة مقدمين من النائب محمود عبد المعز الحنفي، بشإن ازدواج طريق جرزا الذي يربط طريق المريوطية بطريق القاهرة أسيوط الغربي، لخدمة سكان منطقة جرزا والمنطقة الصناعية.

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وأوصت اللجنة بضرورة التعاون بين وزارتي التنمية المحلية والنقل من أجل تلبية مطالب المواطنين بالعمل على ازدواج الطريق بتلك المنطقة. كما طالبت اللجنة بتوفير الاعتمادات المالية لرصف طريق الحسينية فاقوس بمحافظة الشرقية.