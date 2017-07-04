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ضحكة جورج إسحاق وشعر أروى.. لقطات من عزاء والد «عمرو سلامة»

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التحرير

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حرص عدد كبير من النجوم على تقديم واجب العزاء للمخرج عمرو سلامة في وفاة والده الذي رحل الخميس الماضي.. أقيم العزاء في مسجد الحامدية الشاذلية بالمهندسين مساء الإثنين 3 يوليو، وكان أبرز الحضور الإعلامي عمرو الليثي والمنتج محمد العدل والسياسي جورج اسحاق، وأيضا أكرم حسني وشيكو وهشام ماجد والمخرج يسري نصرالله وغيرهم.

ونرصد أبرز لقطات العزاء خلال التقرير التالى:

أروى جودة بشعر قصير

حرصت الفنانة أروى جودة على تقديم واجب العزاء في وفاة والد المخرج عمرو سلامة، وفاجأت الجميع بظهورها بشعر قصير على عكس أخر ظهور لها في مسلسل "هذا المساء"، الذي عرض في الموسم الرمضاني الماضي والتى ظهرت فيه بشعر طويل.

 

ضحكة جورج اسحاق

لفت جورج اسحاق عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، الأنظار بعد ظهوره وهو يضحك في عزاء والد المخرج عمرو سلامة مما أثار انتقادات كثيرة خاصة وأن الموقف غير مناسب للظهور بذلك الشكل.

بشرى

على الرغم من سفرها إيطاليا لقضاء إجازة الصيف، حرصت أيضًا الفنانة بشرى على حضور عزاء والد المخرج عمرو سلامة وكانت أول المتواجدين، نظرًا لعلاقة الصداقة التى تجمعهما.

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أيمن وتار بوزن زائد

على الرغم من أن اعتياد الجمهور على رؤيته بوزن زائد، إلا أن الإعلامي الشاب أيمن وتار يبدو أنه اكتسب وزنًا إضافيًا تلك الفترة، وهو الأمر الذي لفت الأنظار في عزاء والد المخرج عمرو سلامة الذي حرص على حضوره.

 

غياب الإعلامية منى عبد الوهاب

لفت نظر الكثيرون غياب خطيبة عمرو سلامة، الإعلامية منى عبد الوهاب، التى سبق وأعلن ارتباطه بها في نوفمبر العام الماضي، وذلك في عزاء والده الذي حضره عدد كبير من أصدقائه بالوسط الفني والإعلامي.

 

 

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التحرير

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