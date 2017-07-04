وزير الصحة يوجه إدارة الصيدلة بتسجيل استثنائي لأدوية "مصنع الهرمونات"

كتب - أحمد جمعة:

وجه الدكتور أحمد عماد راضي، وزير الصحة والسكان، إدارة الصيدلة بالوزارة بتسجيل استثنائي لمنتجات مصنع الهرمونات الجديد التابع لشركة أكديما.

كان وزير الصحة افتتح اليوم الثلاثاء، يرافقه الدكتورة ألفت غراب رئيس مجلس ادارة شركة أكديما، مصنع الهرمونات الجديد التابع لشركة أكديما انترناشيونال التابعة للشركة العربية للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية (أكديما)، وذلك بالمنطقة الصناعية بمدينة ٦ أكتوبر.

أوضح وزير الصحة، أن المصنع ينتج ٤٣ صنفا من الهرمونات الخاصة بمنع الحمل والكورتيزون والمضاد الحيوي في شكل امبولات واقراص و قارورة دواء Vial .

وأكد وزير الصحة والسكان أن هذا المصنع استوفى جميع الاشتراطات الفنية، طبقا لمواصفات منظمة الصحة العالمية WHO في إنشاء مصانع الهرمون ، للحفاظ على البيئة والعاملين به.

وأشار وزير الصحة إلى أن الطاقة الانتاجية المصنع تبلغ مليار قرص سنوياً و٩٠ مليون امبول و٩٠ مليون قارورة دواء Vial سنوياً لافتاً الى تصدير منتجات هذا المصنع الى السوق الافريقية خلال الفترة القادمة.

ووجه بتدريب حديثي التخرج من المعاهد الفنية من التخصصات المستحدثة بهذا المصنع.