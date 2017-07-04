أخبار عاجلة

مفاجأة جديدة من النصر السعودي لحسام غالي -
صباح الكلاسيكو - ماريا سانتا كروز: أهم ما يميز أسبانيا ومصر وأوجه التشابه بينهم -
قصة تعذيب الطفلة "ملك" حتى الموت.. أمها قتلتها بـ"السجائر" ورمت جثتها في "الزبالة" -
ضبط 4 أشخاص ينقبون عن الآثار في الدرب الأحمر -
إحالة مسئولين بوحدة زراعية للتحقيق في المنوفية -
بالصور.. إزالة 16 حالة تعد على أرض أملاك الدولة بسوهاج -
في ورش "أضف".. أيام الصيف "ضحك ولعب ومدرسة” -
الأخبار - موجز أخبار الثانية عشر لأهم وأخر الاخبار مع هبة جلال - الخميس 17-8-2017 -
تكريم عدد من أعضاء نادي "العزيمة" لمتحدي الإعاقة بالإسماعيلية -
بعد 11 يوم إضراب.. عمال "غزل المحلة" يطالبون الرئيس السيسي بالتدخل -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. مصراوي Masrawy

وزير الصحة يوجه إدارة الصيدلة بتسجيل استثنائي لأدوية "مصنع الهرمونات"

Google+ Print

مصراوي Masrawy

وزير الصحة يوجه إدارة الصيدلة بتسجيل استثنائي لأدوية "مصنع الهرمونات"

03:20 م الثلاثاء 04 يوليو 2017

كتب - أحمد جمعة:

وجه الدكتور أحمد عماد راضي، وزير الصحة والسكان، إدارة الصيدلة بالوزارة بتسجيل استثنائي لمنتجات مصنع الهرمونات الجديد التابع لشركة أكديما.

كان وزير الصحة افتتح اليوم الثلاثاء، يرافقه الدكتورة ألفت غراب رئيس مجلس ادارة شركة أكديما، مصنع الهرمونات الجديد التابع لشركة أكديما انترناشيونال التابعة للشركة العربية للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية (أكديما)، وذلك بالمنطقة الصناعية بمدينة ٦ أكتوبر.

أوضح وزير الصحة، أن المصنع ينتج  ٤٣ صنفا من الهرمونات الخاصة بمنع الحمل والكورتيزون والمضاد الحيوي في شكل امبولات واقراص و قارورة دواء Vial .

وأكد وزير الصحة والسكان أن هذا المصنع استوفى جميع الاشتراطات الفنية، طبقا لمواصفات منظمة الصحة العالمية WHO في إنشاء مصانع الهرمون ، للحفاظ على البيئة والعاملين به.

وأشار وزير الصحة إلى أن الطاقة الانتاجية المصنع تبلغ مليار قرص سنوياً و٩٠ مليون امبول و٩٠ مليون قارورة دواء Vial سنوياً لافتاً الى تصدير منتجات هذا المصنع الى السوق الافريقية خلال الفترة القادمة.

ووجه بتدريب حديثي التخرج من المعاهد الفنية من التخصصات المستحدثة بهذا المصنع.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • وزير الصحة نافيا زيادة أسعار الأدوية:

    وزير الصحة نافيا زيادة الأدوية: "اللي مش هيقف معانا يسيب البلد"-

    أخبار
  • بالصور.. وزير الصحة يفتتح مصنعا جديدا لإنتاج الهرمونات

    بالصور.. وزير الصحة يفتتح مصنعا جديدا لإنتاج الهرمونات

    أخبار
  • نائبة وزير الصحة تعرض الخطط السكانية على

    نائبة وزير الصحة تعرض الخطط السكانية على "دفاع البرلمان"

    أخبار
  • وزير الصحة: نحتاج منظومة مستقلة لمراقبة سوق الدواء في مصر

    وزير الصحة: نحتاج منظومة مستقلة لمراقبة سوق الدواء في

    أخبار

إعلان

41d94efd0f.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
صباح الكلاسيكو - ماريا سانتا كروز: أهم ما يميز أسبانيا ومصر وأوجه التشابه بينهم

صباح الكلاسيكو - ماريا سانتا كروز: أهم ما يميز أسبانيا ومصر وأوجه التشابه بينهم

زيادة أسعار الحديد بالمصانع.. وسعر الطن يقترب من 12 ألف جنيه

زيادة أسعار الحديد بالمصانع.. وسعر الطن يقترب من 12 ألف جنيه

بعد "قرارات تونس" الاخيره هل يمكن تطبيقها في مصر ؟

بعد "قرارات تونس" الاخيره هل يمكن تطبيقها في مصر ؟

المصري يحدد استاد بورسعيد لاستضافة مبارياته في الدوري

المصري يحدد استاد بورسعيد لاستضافة مبارياته في الدوري