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ضبط عاطل أطلق النار على زوج شقيقته فأصاب أحد المارة ببولاق

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مصراوي Masrawy

ضبط عاطل أطلق النار على زوج شقيقته فأصاب أحد المارة ببولاق

03:20 م الثلاثاء 04 يوليو 2017

ضبط عاطل أطلق النار على زوج شقيقته فأصاب أحد المارة ببولاق

كتب - محمد شعبان:
ألقت قوات الأمن بالجيزة، اليوم الثلاثاء، القبض على عاطل أطلق النار بشكل عشوائي خلال تشاجره مع زوج شقيقته ببولاق الدكرور، مما تسبب في إصابة شخص تصادف مروره بمكان الواقعة.

تلقى العميد عبد الحميد أبو موسى، رئيس مباحث قطاع غرب الجيزة، إخطارا من شرطة النجدة، بنشوب مشاجرة ووجود مصاب بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور.

وكشفت تحريات العقيد طارق حمزة، مفتش المباحث، أن مشادة كلامية حادة نشبت بين عاطل يبلغ من العمر 33 عامًا، وزوج شقيقته؛ بسبب تعديه الدائم عليها بالضرب، تطورت إلى مشاجرة، أخرج على إثرها فرد خرطوش وأطلق أعيرة نارية في الهواء، ما أسفر عن إصابة شاب برش خرطوش بالوجه تصادف مروره بمكان المشاجرة.

وتمكن الرائد طارق مدحت، معاون مباحث بولاق الدكرور، من ضبط المتهم بإطلاق النار، والسلاح المستخدم، فيما تم نقل المصاب إلى المستشفى.

حُرر محضر بالواقعة، وأحاله اللواء هشام العراقي، مساعد وزير الداخلية لأمن الجيزة، إلى النيابة العامة للتحقيق.

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