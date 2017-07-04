بالصور.. مساعد الوزير للشرطة المتخصصة يتفقد خدمات الإغاثة على الطرق السريعة
بالصور.. مساعد الوزير للشرطة المتخصصة يتفقد خدمات الإغاثة على الطرق السريعة
03:14 م الثلاثاء 04 يوليو 2017
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تأجيل محاكمة "بديع" و738 آخرين بقضية "اعتصام رابعة" لـ 5 أغسطس
كتب- فتحي سليمان:
قام اللواء علاء الدجوي مساعد وزير الداخلية لقطاع الشرطة المتخصصة، يرافقه اللواء عادل زكي مدير الإدارة العامة للمرور، اليوم الثلاثاء، بالمتابعة المروية الدقيقة للتأكد من مدى الالتزام بالخدمات والاطمئنان على توافر خدمات الإغاثة على الطرق السريعة بما يكفل أمان مرتاديها وسرعة التعامل مع أي حالات طارئة.
وشملت الجولة المشار إليها المرور على طرق "محور 26 يوليو-الإسكندرية الصحراوي الأولى والثانية- وادي النطرون- العلمين- الطريق الدولي الساحلي- الكيلو 21- سيدي عبدالرحمن".
وأكدت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية مواصلة جهودها لمواجهة كافة الاختناقات والكثافات المروية والعمل على تلافيها وتأمين كافة الطرق على الوجه اللائق بما يسهم في تقديم التيسيرات والتسهيلات لقائدي السيارات لتحقيق السيولة المرورية اللازمة.
جاء ذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء مجدي عبد الغفار وزير الداخلية بإزالة كافة المعوقات التي من شأنها إعاقة الحالة المرورية، والعمل على تيسير وتلافي الاختناقات المروية.
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