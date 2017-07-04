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برلماني يُطالب بسرعة إقرار قانون الإيجار القديم

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مصراوي Masrawy

برلماني يُطالب بسرعة إقرار قانون الإيجار القديم

03:12 م الثلاثاء 04 يوليو 2017

برلماني يُطالب بسرعة إقرار قانون الإيجار القديم

كتب- أحمد علي:

طالب النائب عاطف عبد الجواد، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، بسرعة إقرار قانون الإيجار القديم، مؤكدًا:" لن نسمح بخروج مواطن من مسكنه ولن يتم تحرير أي عقود كما يزعم البعض".

وأشار عبد الجواد، خلال كلمته التي ألقاها باجتماع لجنة الإسكان، برئاسة النائب يسري المغازي، وكيل اللجنة، الثلاثاء، إلى أنه تحدث مع الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، فيما يخص القانون، قائلًا:"الدكتور علي زعل مني علشان قانون الإيجار القديم، وأنا على استعداد إن أي حد يزعل مني طالما علشان مصلحة المواطنين".

وأضاف عضو مجلس النواب: "مفيش حاجة اسمها مشروع قانون يتقدم، وموقع عليه 106 نائب، ويتركن في الدرج، ولا يتم مناقشته على الرغم من كونه قانون هام جدًا".

وطالب النائب عاطف عبد الجواد، باستدعاء ممثلين عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء لمعرفة الأسباب الحقيقية حول غلق 10 مليون وحدة سكنية، بناءً على التقرير الصادر من الجهاز مؤخرًا.

وتطرق عبد الجواد، في حديثه، إلى مناقشة عددًا من طلبات الإحاطة بشأن الإسكان الاجتماعي، فيما يخص مُلاك الوحدات السكنية المغلقة، وما لديهم من تخوف من تأجير وحداتهم وعدم القدرة على استردادها مرة أخرى.

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مصراوي Masrawy

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