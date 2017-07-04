"الثانوية العامة" تكتشف تطابق في إجابات امتحانات طلاب لجنتين بكفر الشيخ

كتبت- ياسمين محمد:

قال خالد عبد الحكم، نائب رئيس امتحانات الثانوية العامة، إنه تم اكتشاف تطابق في كراسات الإجابة بلجنتين في محافظة كفر الشيخ، وتم إحالة الواقعة للشؤون القانونية للتحقيق.

يذكر أنه خلال انعقاد امتحانات الثانوية العامة، قرر الدكتور رضا حجازي رئيس الامتحانات، تصحيح كراسات إجابة 3 لجان في لجان خاصة، هي: دارس السلام في سوهاج، البداري في أسيوط، وبيلا في كفر الشيخ، وذلك لوقوع أحداث شغب داخل تلك اللجان.

وأشار حجازي إلى أنه في حالة اكتشاف تطابق في إجابات الطلاب سيتم اتخاذ الاجراءات القانونية حيالهم.

وأضاف عبد الحكم أن الوازرة تنتظر تقريرًا من كنترول أسيوط نهاية الأسبوع الجاري، للتحقق من وجود غش جماعي في لجنتي دارس السلام بسوهاج والبدارس بأسيوط، من عدمه.

وأكد عبد الحكم أن الوزارة تضع في اعتبارها المخالفات التي وقعت في ظل قانون رقم 101 لسنة 2015، الخاص بأعمال الإخلال بالعملية الامتحانية، قبل صدور القانون رقم 73 لسنة 2017، الصادر في 15 يونيو الماضي لتغليظ عقوبة الغش.

ونوه إلى أن عدد الحالات التي تم إحالتها للشؤون القانونية، على مدار فترة انعقاد الامتحانات، وصلت إلى 1540 حالة، بسبب الغش وأعمال الشغب.