أكثر 10شعوب حول العالم شرباً للشاي.. تعرف على مركز مصر

كتبت - هدير غيث:

يعتبر الشاي من المشروبات المفضلة لدى الكثير من الأشخاص في مختلف الشعوب، فيتناوله البعض لمذاقه المميز عن كثير من المشروبات الأخرى، والبعض الآخر يتناوله كنوع من المنبهات. وسوف نستعرض لكم أكثر 10 شعوب حول العالم تفضل شرب الشاي، وفقاً لما ذكره موقع "سكاي نيوز".



1- تركيا

3.1 كيلو جرام للفرد سنوياً

2- أيرلندا

2.2 كيلو جرام للفرد سنوياً

3- بريطانيا

1.9 كيلو جرام للفرد سنوياً

4- روسيا

1.3 كيلو جرام للفرد سنوياً

5- المغرب

1.2 كيلو جرام للفرد سنوياً

6- نيوزيلندا

1.2 كيلو جرام للفرد سنوياً

7- مصر

1.1 كيلو جرام للفرد سنوياً

8- بولندا

كيلو جرام للفرد سنوياً

9- اليابان

970 جرام للفرد سنوياً

10- السعودية

900 جرام للفرد سنوياً