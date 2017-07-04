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رئيس الطائفة الإنجيلية: الواعظات وخادمات الكنائس قادرات على تغيير المجتمع

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مصراوي Masrawy

رئيس الطائفة الإنجيلية: الواعظات وخادمات الكنائس قادرات على تغيير المجتمع

02:52 م الثلاثاء 04 يوليو 2017

رئيس الطائفة الإنجيلية: الواعظات وخادمات الكنائس قادرات على تغيير المجتمع

كتبت- هاجر حسني:

قال أندريه زكي، رئيس طائفة الأقباط الإنجيلين، إن دور المرأة المصرية برز في الفترة الأخيرة خاصة بعد ثورة 30 يونيو، حيث كان لها دورًا قويًا في تغيير الواقع، مضيفًا أنه لا يمكن الاستهانه بقدرات المرأة المصرية، ودور الواعظات وخادمات الكنائس سيكون له أثر في تغيير المجتمع وسيشكل طفرة جديدة في دور المرأة.

وأكد زكي، أن الرئيس والدولة تتكلم عن الخطاب الديني، وأن ما فشل فيه الرجال ممكن أن تحققه النساء. وشدد على أنه أكد أنه لايقف الخطاب الديني عند الوعظ والإرشاد ولكن نتكلم عن الواعظات التي تنشئ الأجيال القادمة وتقدم مثال ناجح للمرأة.

وأشار زكي إلى أن الإسلام والمسيحية يحملان في جذورهما التنوع، وأن التنوع في الأدوار والإمكانيات يؤدي إلى التكامل والتكامل يؤدي الى نهضة المجتمع.

ولفت إلى أنه من القضايا المهمة قضايا المواطنة لأن هي أساس الدولة الحديثة، وهي لا تحقق بالتراجع ولكن بالكفاح المشترك نعمل مع بعض ونكافح مع بعض، قائلًا: "المواطنة قيمة عميقة للمساواة ولابد أن نؤكد عليها، وقضية العيش المشترك أن لديها نموذج للعيش المشترك وهو نموذج ناجح في المنطقة العربية والعالم".

وشدد على قضية أخرى مهمة وهي الاختلاف، موضحًأ أن البحث عن القواسم المشتركة مهم، ولكن لابد من تقبل الاختلاف وتقبل الآخر كما هو، بحسب قوله.

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