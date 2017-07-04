"تنسيق الجامعات": 61 ألف طالب سجلوا باختبارات القدرات إلكترونيًا حتى الآن

كتبت- داليا شبل:

قال سيد عطا، رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالي والمشرف على التنسيق، إن عدد الطلاب الذين سجلوا على موقع التنسيق، لحجز اختبارات القدرات حتى الآن، بلغ نحو 61 ألف طالب وطالبة، في كليات التربية الرياضية والموسيقية، وكليات الفنون الجميلة والتطبيقية.

وأضاف عطا، في تصريحات الثلاثاء لـ"مصراوي"، أن لطلاب الثانوية العامة يواصلون التسجيل باختبارات القدرات، لليوم الرابع على التوالي وذلك عبر موقع التنسيق الإلكتروني.

وأوضح رئيس قطاع التعليم، أنه تجري الامتحانات في المواعيد المقررة مرة واحدة لكل نوع من أنواع تلك القدرات، ولا يسمح للطالب الراسب فيها بأداء اختبارات قدرات مرة أخرى سواء بالكلية نفسها أو بكلية أخرى، ولن يعتد بأي إفادة ورقية تمنحها الكليات بنتيجة امتحانات القدرات؛ حرصا على الشفافية مع الطلاب.

وكانت الكليات التي تعتمد اختبارات القدرات كأحد أنظمة القبول بها، بدأت السبت الماضي، استقبال طلاب الثانوية العامة، لأداء الاختبارات.

فيما أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، في وقت سابق عن استمرار اختبارات القدرات بالكليات التي تعتمد هذا النظام كمعاير للقبول بها حتى 18 من الشهر الجاري.