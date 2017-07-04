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السجن المشدد 10 سنوات لـ3 عاطلين حاولوا اختطاف قاصر واغتصابها

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مصراوي Masrawy

السجن المشدد 10 سنوات لـ3 عاطلين حاولوا اختطاف قاصر واغتصابها

02:55 م الثلاثاء 04 يوليو 2017

السجن المشدد 10 سنوات لـ3 عاطلين حاولوا اختطاف قاصر واغتصابها

كتب- محمود السعيد:

قضت الدائرة 13 جنايات شمال القاهرة المنعقدة بالعباسية، اليوم الثلاثاء، بمعاقبة كل من حسين حسن سائق ميكروباص، وأحمد عثمان، وأحمد سعيد، عاطلين، بالسجن المشدد 10 سنوات، عقب اختطافهم فتاة قاصر داخل سيارة أجرة بهدف الاعتداء عليها في منطقة روض الفرج.

صدر الحكم برئاسة المستشار يوسف عثمان، وأمانة سر محمد عطية وعصام ترك.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة عن تفاصيل مثيرة في الحادث الذي تعرضت إليه المجني عليها "بسنت"، بعد أن افلتت من الموت بأعجوبة، حيث روت المجني عليها التي لم تتجاوز من عمرها 17 عامًا، أنها كانت في طريقها لحضور درس خصوصي في منزل صديقتها، وفوجئت بسيارة ميكروباص يخرج منها المتهم الأول الذي عاجلها بضربة قوية باستخدام "آلة حادة" على رأسها، حتى فقدت الوعي، وبعد أن فاقت من حالة الإعياء فوجئت بوجودها بالسيارة وسط المتهمين.

وقالت المجني عليها "بسنت" أنها حاولت الفرار منهم من خلال القفز من السيارة، مستغلة ازدحام السيارات، وبالفعل تمكنت من الهرب ولجأت إلى بعض المارة الذي ساعدوها للوصول إلى أقرب قسم شرطة وقامت بالاتصال بأسرتها وتحرير بلاغ بالواقعة.

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