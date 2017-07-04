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تأجيل محاكمة "بديع" و738 آخرين بقضية "اعتصام رابعة" لـ 5 أغسطس

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مصراوي Masrawy

تأجيل محاكمة "بديع" و738 آخرين بقضية "اعتصام رابعة" لـ 5 أغسطس

02:46 م الثلاثاء 04 يوليو 2017

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كتب- عمرو علي:

تصوير – علاء أحمد:

قررت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار حسن فريد، تأجيل جلسة محاكمة محمد بديع، و738 آخرين في قضية "فض اعتصام رابعة العدوية" لـ 5 أغسطس.

وجاء قرار التأجيل لاستكمال سماع الشهود.

كانت قوات الأمن بالتعاون مع الجيش فضت اعتصامي رابعة والنهضة في 14 أغسطس 2013، بعد اعتصام استمر 47 يومًا اعتراضًا على عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي المنتمي لجماعة الإخوان في يوليو 2013 بعد احتجاجات حاشدة على حكمه.

وأسفر فض الاعتصام عن مقتل 615 شخصًا بينهم 8 من قوات الأمن، بحسب ما أعلنته لجنة تقصي الحقائق التي شكلها الرئيس السابق عدلي منصور.

وتضم قائمة المتهمين في القضية عددًا من كبار قيادات الجماعة من بينهم، عصام العريان، ومحمد البلتاجي، وباسم عودة، وعبد الرحمن البر، وصفوت حجازي، وأسامة ياسين، ووجدي غنيم، وعاصم عبد الماجد، وعصام سلطان، إضافة إلى طارق الزمر.

وقررت النيابة إحالة المتهمين للمحاكمة في أغسطس 2015، ووجهت لهم تهم ارتكاب جرائم "التجمهر واستعراض القوة والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد والإتلاف العمدي وحيازة مواد في حكم المفرقعات وأسلحة نارية بغير ترخيص".

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