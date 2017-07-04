جامعة برلين تبقي على الدكتوراة الفخرية لرئيس الوزراء التركي

برلين - (د ب أ):

قررت جامعة برلين التقنية الإبقاء على درجة الدكتوراة الفخرية التي منحتها من قبل لرئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم.

وجاء في قرار المجلس الأكاديمي للجامعة الذي نشر اليوم الثلاثاء، أن الجامعة تأسف على قرار منحها درجة الدكتوراة الفخرية ليلدريم عام 2011، موضحا أن الجامعة ما كانت تتخذ هذا القرار في الوقت الحالي.

وذكر المجلس في القرار أن سحب درجة الدكتوراه الفخرية من يلدريم غير مطروح لأسباب قانونية، مشيرا إلى أن مثل هذه الخطوة تقتصر على المخالفات العلمية، بحسب القانون.

وتبحث الجامعة هذه المسألة منذ شهور. وحصل يلدريم على الدكتوراة الفخرية من هذه الجامعة عندما كان يشغل منصب وزير النقل التركي.

وكانت الجالية الكردية في ألمانيا أرسلت خطابا مفتوحا إلى إدارة الجامعة نهاية عام 2016 ذكرت فيه أن يلدريم يلعب حاليا دورا محوريا في ملاحقة المعارضة التركية، كما له صلة بالتطور الحالي لتركيا إلى نظام ديكتاتوري.

وطالبت الجالية الكردية لذلك بسحب الدكتوراه الفخرية من يلدريم. ووقع على هذا الطلب أكثر من 600 شخص.