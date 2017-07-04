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بوتين يعرب عن رضائه بتزايد التجارة مع الصين

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مصراوي Masrawy

بوتين يعرب عن رضائه بتزايد التجارة مع الصين

02:58 م الثلاثاء 04 يوليو 2017

بوتين يعرب عن رضائه بتزايد التجارة مع الصين

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين

موسكو - (د ب أ):

أشاد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بما تحقق من زيادة حجم التبادل التجاري مع الصين، وذلك خلال الاجتماع الذي عقده اليوم الثلاثاء مع نظيره الصيني تشي جين بينج في موسكو، مع تعزيز العلاقات بين القوتين الكبيرتين الشرقيتين.

وقال بوتين في تصريحات أذاعتها وكالة الأنباء الروسية الرسمية للأنباء "إنني أشعر بالسعادة بعد أن لاحظت زيادة النمو في معدل التبادل التجاري مع الصين ليصل إلى 37% خلال الربع الأول من العام الحالي مقارنة بالمعدل المتواضع الذي تحقق خلال العام الماضي وسجل 9ر3%".

وذكر بيان صادر عن الكرملين أن بوتين منح الرئيس تشي "وسام سان أندرو" وهو أرفع وسام حكومي روسي، تقديرا "لخدماته في مجال تدعيم الصداقة والتعاون بين شعبي الاتحاد الروسي وجمهورية الصين الشعبية".

وعززت روسيا والصين العلاقات الاقتصادية والدبلوماسية بينهما خلال السنوات القلائل الماضية، وسط تراجع في العلاقات مع الولايات المتحدة التي تعارض السياسات الجيوسياسية الروسية والصينية.

وشهد حجم التجارة بين روسيا والصين زيادة بنسبة 33% خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي ليصل إلى نحو 32 مليار دولار، بحسب ما أوردته وكالة أنباء الصين الجديدة "شينخوا" قبيل زيارة تشي التي تستغرق يومين.

ومن المقرر أن يجتمع الرئيسان مع كبار رجال الأعمال لتوسيع نطاق التعاون الاقتصادي بين الدولتين الجارتين.

وتقدر قيمة الصفقات التي سيتم إبرامها خلال الزيارة بـعشرة مليارات دولار.

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