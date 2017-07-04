أخبار عاجلة

الأخبار - موجز أخبار الثانية عشر لأهم وأخر الاخبار مع هبة جلال - الخميس 17-8-2017 -
تكريم عدد من أعضاء نادي "العزيمة" لمتحدي الإعاقة بالإسماعيلية -
بعد 11 يوم إضراب.. عمال "غزل المحلة" يطالبون الرئيس السيسي بالتدخل -
بالصور.. إزالة 50 حالة تعد على أراضي الدولة في القليوبية -
هدوء في اليوم السادس لامتحانات الدور الثاني للثانوية بالدقهلية -
بالصور.. إحباط محاولة تهريب ملابس داخل "تانك غاز" سيارة ببورسعيد -
إحباط محاولة تهريب منظفات صناعية في جمارك بورسعيد -
رفع درجة الطوارئ استعداد لعيد الأضحى في الدقهلية -
437 ساحة لصلاة عيد الأضحى في الإسكندرية -
الداخلية تُكرم فريق العرض المسرحي "عاشقين ترابك" لدعم ضباط سيناء -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. مصراوي Masrawy

بشار الأسد يشيد بدور الكنيسة في تعزيز الوحدة الوطنية السورية

Google+ Print

مصراوي Masrawy

بشار الأسد يشيد بدور الكنيسة في تعزيز الوحدة الوطنية السورية

02:57 م الثلاثاء 04 يوليو 2017

بشار الأسد يشيد بدور الكنيسة في تعزيز الوحدة الوطنية السورية

دمشق - (د ب أ):
أشاد الرئيس السوري بشار الأسد بالدور الذي تقوم به الكنيسة في تعزيز الوحدة الوطنية والشعور الوطني ووحدة واستقرار البلاد.

واشار الأسد، بحسب بيان رئاسي نشر على مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بالرئاسة السورية اليوم الثلاثاء، خلال استقباله وفد بطريركية الروم الملكيين الكاثوليك برئاسة البطريرك يوسف العبسي"، إلى الدور الوطني المهم الذي قامت وتقوم به الكنيسة لتكريس الوحدة الوطنية عموماً وخلال فترة الحرب خصوصا عبر تعزيز الشعور الوطني بالانتماء في مواجهة محاولات بث الأفكار المتطرفة الإقصائية والتمسك بالجذور الوطنية السورية وبسلامة ووحدة واستقرار البلاد".

وأكد الأسد أن "الشعب السوري تمكن عبر تمسكه بوحدته وتنوعه وإيمانه بوطنه من إفشال الحرب الإرهابية التكفيرية التي يتعرض لها والتي تهدف إلى تفتيت البنية الاجتماعية المتجانسة والمتكاملة التي ميزت المجتمع السوري عبر قرون خلت".

وتناول اللقاء الأوضاع في سوريا في ظل الحرب الإرهابية التي تتعرض لها والصمود الاستثنائي الذي يظهره الشعب السوري بمختلف مكوناته في مواجهة هذه الحرب التي ستقرر نتائجها مصير شعوب المنطقة بأكملها.

وجرى يوم أمس الاثنين الاستقبال الشعبي للبطريرك يوسف العبسي بطريرك أنطاكية وسائر المشرق للروم الملكيين الكاثوليك من أمام كاتدرائية مارجرجس البطريركية للسريان الأرثوذكس في باب توما بدمشق بمناسبة توليه منصب بطريرك أنطاكية وسائر المشرق للروم الملكيين الكاثوليك .

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • قوات النخبة السورية تشن هجومًا عنيفًا ضد

    قوات النخبة السورية تشن هجومًا عنيفًا ضد "داعش" فى الرقة

    أخبار
  • تعيين قاضية فرنسية على رأس فريق أممي للتحقيق في جرائم حرب محتملة بسوريا

    تعيين قاضية فرنسية على رأس فريق أممي للتحقيق في جرائم حرب محتملة بسوريا

    أخبار
  • قوات سوريا الديموقراطية تخترق سور البلدة القديمة في الرقة

    قوات سوريا الديموقراطية تخترق سور البلدة القديمة في الرقة

    أخبار
  • بدء جولة جديدة من المحادثات حول سوريا في استانا

    بدء جولة جديدة من المحادثات حول سوريا في استانا

    أخبار

إعلان

0c4933abeb.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
قصة تعذيب الطفلة "ملك" حتى الموت.. أمها قتلتها بـ"السجائر" ورمت جثتها في "الزبالة"

قصة تعذيب الطفلة "ملك" حتى الموت.. أمها قتلتها بـ"السجائر" ورمت جثتها في "الزبالة"

ضبط 4 أشخاص ينقبون عن الآثار في الدرب الأحمر

ضبط 4 أشخاص ينقبون عن الآثار في الدرب الأحمر

إحالة مسئولين بوحدة زراعية للتحقيق في المنوفية

إحالة مسئولين بوحدة زراعية للتحقيق في المنوفية

بالصور.. إزالة 16 حالة تعد على أرض أملاك الدولة بسوهاج

بالصور.. إزالة 16 حالة تعد على أرض أملاك الدولة بسوهاج