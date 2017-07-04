بشار الأسد يشيد بدور الكنيسة في تعزيز الوحدة الوطنية السورية

دمشق - (د ب أ):

أشاد الرئيس السوري بشار الأسد بالدور الذي تقوم به الكنيسة في تعزيز الوحدة الوطنية والشعور الوطني ووحدة واستقرار البلاد.

واشار الأسد، بحسب بيان رئاسي نشر على مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بالرئاسة السورية اليوم الثلاثاء، خلال استقباله وفد بطريركية الروم الملكيين الكاثوليك برئاسة البطريرك يوسف العبسي"، إلى الدور الوطني المهم الذي قامت وتقوم به الكنيسة لتكريس الوحدة الوطنية عموماً وخلال فترة الحرب خصوصا عبر تعزيز الشعور الوطني بالانتماء في مواجهة محاولات بث الأفكار المتطرفة الإقصائية والتمسك بالجذور الوطنية السورية وبسلامة ووحدة واستقرار البلاد".

وأكد الأسد أن "الشعب السوري تمكن عبر تمسكه بوحدته وتنوعه وإيمانه بوطنه من إفشال الحرب الإرهابية التكفيرية التي يتعرض لها والتي تهدف إلى تفتيت البنية الاجتماعية المتجانسة والمتكاملة التي ميزت المجتمع السوري عبر قرون خلت".

وتناول اللقاء الأوضاع في سوريا في ظل الحرب الإرهابية التي تتعرض لها والصمود الاستثنائي الذي يظهره الشعب السوري بمختلف مكوناته في مواجهة هذه الحرب التي ستقرر نتائجها مصير شعوب المنطقة بأكملها.

وجرى يوم أمس الاثنين الاستقبال الشعبي للبطريرك يوسف العبسي بطريرك أنطاكية وسائر المشرق للروم الملكيين الكاثوليك من أمام كاتدرائية مارجرجس البطريركية للسريان الأرثوذكس في باب توما بدمشق بمناسبة توليه منصب بطريرك أنطاكية وسائر المشرق للروم الملكيين الكاثوليك .