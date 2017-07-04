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العثور على راية لتنظيم "داعش" في محيط مركز شرطة في جاكرتا

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مصراوي Masrawy

العثور على راية لتنظيم "داعش" في محيط مركز شرطة في جاكرتا

02:43 م الثلاثاء 04 يوليو 2017

جاكرتا - (د ب أ):

أعلن مسؤول إندونيسي، اليوم الثلاثاء، أنه تم العثور على راية لتنظيم "داعش" في محيط مركز للشرطة في جاكرتا، إلى جانب رسالة كراهية بداخل زجاجة بلاستيكية .

وأفاد المتحدث باسم شرطة جاكرتا ،أرجو يونو، بأنه تم العثور على الراية على السياج المحيط بمركز شرطة كيبايوران لاما في جنوب جاكرتا.

وقال يونو لوكالة الأنباء الألمانية إن "أحد ارجال الشرطة عثر على الراية لدى اختتام الصلاة في الصباح. كما كانت هناك زجاجة مياه بلاستيكية تحتوي على رسالة كراهية موجهة ضد الشرطة وتهديد بتحويل جاكرتا إلى ماراوي" ، في إشارة إلى مدينة ماراوي الفلبينية التي يحاصرها حاليا مسلحون موالون لتنظيم داعش.

وأشار إلى أن رجل الشرطة الذي عثر على الراية قد سمع صوت محرك دراجة بخارية ورأى رجلا يتسكع قرب السياج.

وفر المتسكع على دراجته البخارية لدى اقتراب رجل الشرطة منه، وعندها عثر على الراية التي يبلغ طولها متر وعرضها نصف المتر على السياج.

وقال يونو إن الشرطة تحقق لمعرفة ما إذا كانت الواقعة لها صلة بطعن رجلي شرطة عقب أداء الصلاة في مسجد بالقرب من مقر الشرطة الوطنية مساء يوم الجمعة على يد مسلح مشتبه به .

وكان المهاجم يقف بين المصلين، وأستخرج سكينا بعد انتهاء الصلاة وهاجم رجلي الشرطة اللذين أصيبا بجروح، وتم إطلاق النار على المهاجم وسقط قتيلا.

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مصراوي Masrawy

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