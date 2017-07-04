«الطاقة النواب» تطالب البترول بسرعة توصيل الغاز الطبيعي للمناطق المحرومة

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ناقشت لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب خلال اجتماع اليوم، الثلاثاء، برئاسة النائب طلعت السويدي عدد من طلبات الإحاطة بشأن مشاكل في ملف الغاز الطبيعي، من بينهم طلب مقدم من النائب سعد الجمال رئيس لجنة الشئون العربية بشأن حرمان عدد من المناطق بدائرة الصف بمحافظة الجيزة من توصيل الغاز الطبيعي.

كما ناقشت اللجنة طلب من النائبة غادة صقر بشأن عدم توصيل الغاز لمدينة رأس البر رغم كونها مدينة سياحية، وكذلك الطلب المقدم من النائب سعد بدير بشأن توقف مشروع مد الغاز الطبيعي لدائرة أوسيم.

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وأوصت اللجنة وزارة البيترول بضرورة العمل على سرعة توصيل الغاز للمناطق المحرومة وتنفيذ المشروعات التي بدأت وتوقف العمل بها لتلافي إهدار المال العام واستخدام المنح التي تمول توصيل الغاز للمنازل بالطريقة المثلى لتغطية أكبر قدر من المناطق المحرومة.