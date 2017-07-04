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شركات المقاولات تطالب «الإسكان» بالتعاقد مع شركات حراسة

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شركات المقاولات تطالب «الإسكان» بالتعاقد مع شركات حراسة شركات المقاولات تطالب «الإسكان» بالتعاقد مع شركات حراسة

التحرير

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طالب عدد من شركات المقاولات المنفذة لمشروع الإسكان الاجتماعي ومشروع دار للإسكان المتوسط، وزارة الإسكان بضرورة التعاقد مع شركات أمن وحراسة متخصصة، لحماية الوحدات السكنية التي انتهت شركات المقاولات من تنفيذها بل وسلمتها أيضا للوزارة بشكل مبدئي.

وقال المهندس سهل الدمراوي، مدير إحدى شركات المقاولات المنفذة لمشروعات وزارة الإسكان، إن العديد من شركات المقاولات تتعرض لتحمل خسائر فادحة، نظرا لإجبارها على حراسة الوحدات السكنية بعد تسليمها لوزارة الإسكان تسليما ابتدائيا.

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وأضاف الدمراوي: "نتمنى أن تتوقف الخسائر التي تتعرض لها شركات المقاولات، وتعطيل صرف بعض مستحقاتها وتعطيل الاستلام النهائي ورد خطابات الضمان للبنوك نتيجة عدم تعاقد الوزارة وأجهزتها مع متخصصين في ذلك، فـمهمة شركة المقاولات تنتهي فور التسليم الابتدائي".

وحيث إن شركات المقاولات ليست متخصصة في الأمن والحراسة وليس لديها الكوادر المتخصصة في ذلك، فإنها تتعرض يوميا لسرقات محتويات الشقق السكنية من أسلاك كهرباء وإكسسوارات وأطقم أجهزة صحية وخلافه، مما يجعلها مضطرة لإعادة تنفيذ هذه البنود لمرات كثيرة، لحين تسليم كل وحدة سكنية لمالكها الذي يستغرق فترات زمنية طويلة تصل إلى سنوات في العديد من المشروعات.

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