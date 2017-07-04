أخبار عاجلة

مفاجأة جديدة من النصر السعودي لحسام غالي -
صباح الكلاسيكو - ماريا سانتا كروز: أهم ما يميز أسبانيا ومصر وأوجه التشابه بينهم -
قصة تعذيب الطفلة "ملك" حتى الموت.. أمها قتلتها بـ"السجائر" ورمت جثتها في "الزبالة" -
ضبط 4 أشخاص ينقبون عن الآثار في الدرب الأحمر -
إحالة مسئولين بوحدة زراعية للتحقيق في المنوفية -
بالصور.. إزالة 16 حالة تعد على أرض أملاك الدولة بسوهاج -
في ورش "أضف".. أيام الصيف "ضحك ولعب ومدرسة” -
الأخبار - موجز أخبار الثانية عشر لأهم وأخر الاخبار مع هبة جلال - الخميس 17-8-2017 -
تكريم عدد من أعضاء نادي "العزيمة" لمتحدي الإعاقة بالإسماعيلية -
بعد 11 يوم إضراب.. عمال "غزل المحلة" يطالبون الرئيس السيسي بالتدخل -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. التحرير

مصرع 5 أشخاص وإصابة 12 في تصادم سيارتين بالمنيا

Google+ Print
مصرع 5 أشخاص وإصابة 12 في تصادم سيارتين بالمنيا مصرع 5 أشخاص وإصابة 12 في تصادم سيارتين بالمنيا

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

استقبلت مستشفى بني مزار العام شمال محافظة المنيا، اليوم الثلاثاء، 5 جثث و 12 مصابًا، إثر وقوع حادث تصادم بين سيارتين على الطريق الصحراوي الشرقي بالقرب من قرية الشيخ فضل. 

تلقى اللواء ممدوح عبد المنصف مدير أمن المنيا، إخطارًا من عمليات النجدة، يفيد وقوع حادث تصادم بين سياره رقم ٥١٨٩ نقل المنيا، بمقطورة رقم ٣٦٥٨ ى م ج، مع سيارة أجره ميكروباص رقم ١٤٣٧ ن س أ ، وذلك على الطريق الصحراوى الشرقى بزمام الشيخ فضل بمركز بنى مزار.

شاهد أيضا

أسفر الحادث عن مصرع 5 أشخاص وإصابة ١2 آخرين، وتم نقلهم عن طريق سيارات الإسعاف إلى المستشفي العام ببنى مزار، تحت تصرف النيابه التي باشرت التحقيقات.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
صباح الكلاسيكو - ماريا سانتا كروز: أهم ما يميز أسبانيا ومصر وأوجه التشابه بينهم

صباح الكلاسيكو - ماريا سانتا كروز: أهم ما يميز أسبانيا ومصر وأوجه التشابه بينهم

بعد "قرارات تونس" الاخيره هل يمكن تطبيقها في مصر ؟

بعد "قرارات تونس" الاخيره هل يمكن تطبيقها في مصر ؟

المصري يحدد استاد بورسعيد لاستضافة مبارياته في الدوري

المصري يحدد استاد بورسعيد لاستضافة مبارياته في الدوري

وزيرة الهجرة: 8.5 مليون مصري بالخارج يمثلون إضافة مهمة للاقتصاد المصري

وزيرة الهجرة: 8.5 مليون مصري بالخارج يمثلون إضافة مهمة للاقتصاد المصري