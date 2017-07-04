مصرع 5 أشخاص وإصابة 12 في تصادم سيارتين بالمنيا

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استقبلت مستشفى بني مزار العام شمال محافظة المنيا، اليوم الثلاثاء، 5 جثث و 12 مصابًا، إثر وقوع حادث تصادم بين سيارتين على الطريق الصحراوي الشرقي بالقرب من قرية الشيخ فضل.

تلقى اللواء ممدوح عبد المنصف مدير أمن المنيا، إخطارًا من عمليات النجدة، يفيد وقوع حادث تصادم بين سياره رقم ٥١٨٩ نقل المنيا، بمقطورة رقم ٣٦٥٨ ى م ج، مع سيارة أجره ميكروباص رقم ١٤٣٧ ن س أ مصر، وذلك على الطريق الصحراوى الشرقى بزمام الشيخ فضل بمركز بنى مزار.

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أسفر الحادث عن مصرع 5 أشخاص وإصابة ١2 آخرين، وتم نقلهم عن طريق سيارات الإسعاف إلى المستشفي العام ببنى مزار، تحت تصرف النيابه التي باشرت التحقيقات.