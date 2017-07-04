كيف تقمص دور «سيد قطب» وعقدة الأدوار الكوميدية.. أجرأ 7 تصريحات لـ«محمد فهيم»

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حل الفنان الصاعد "محمد فهيم" ضيفًا على برنامج "أخر النهار"، مع الإعلامي خيري رمضان في حلقة مساء أمس الإثنين، عبر فضائية "النهار"، وتحدث خلال لقائه عن دوره في شخصية "سيد قضب"، في مسلسل "الجماعة2"، والذي عرض خلال شهر رمضان الماضي.

نرصد خلال التقرير التالى أبرز التصريحات لـ"محمد فهيم" التى جاءت بالحلقة.

رؤية أحمد زكي في "المنام"

قال الفنان محمد فهيم، إن الفنان الراحل أحمد زكي، زاره في منامه، بعدما تسلم أوراق دوره في مسلسل الجماعة، عن دور سيد قطب، مشيرًا إلى أن الفنان الراحل كان يدافع عنه في الحلم، مشيرًا إلى أنها ليست الزيارة الأولى للفنان أحمد زكي له، حيث زاره في منامه في مرة سابقة، وظهر مدافعا عنه ومؤمنًا بموهبته.

بدايته الفنية

بدايته كانت على مسرح الجامعة أثناء فترة دراسته بكلية التجارة في جامعة القاهرة وحصل وقتها على جائزة أحسن ممثل لمدة 4 سنوات.

عمله مع الراحل "محمد خان"

بعد تخرجه التحق بعدة ورش للرقص والموسيقى، حتى جاءت له فرصة القيام بمشهد مع المخرج الكبير محمد خان فى فيلم ديجيتال باسم " كليفتي" مع الفنان باسم سمرة، وبعد أدائه المشهد قال له المخرج الكبير: "Good Luck"، وكانت بمثابة شهادة كبيرة له.

عقدة الأدوار الكوميدية

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قال فهيم، إن ملامحه الحادة جعلت المخرجين يحصرونه فى الأدوار الكوميدية، كتقديمه لشخصية الفنان إسماعيل ياسين فى إحدى المسلسلات، وكذلك غنائه للمونولوجات، وكان ينتظر تقديم أدوار جادة كما المسرح حتى جاء دور "سيد قطب" فى الجزء الثاني من مسلسل " الجماعة" حتى أثبت أنه يستطيع تقديم كافة الأدوار.

استعداده لدور "سيد قطب"

روى فهيم كواليس اختياره لدور "سيد قطب" في مسلسل "الجماعة 2"، وقال بعد ترشيحه للدور، قرأ كتبًا عديدة للكتاب الذين تأثر بهم قطب فكريا وشاهد فيديوهات المقربين منه، وأيضا فيديوهات خاصة به، أثناء محاكمته، ليدرس لغة جسده وكيفية تعاملة مع الناس وبعدما كون فكرة عنه قام بقراءة سيناريو الأستاذ وحيد حامد.

تغير ملامحه بسبب "سيد قطب"

صرح أيضًا بأنه وضع ماكياجًا طبيعيًا بإنبات الشارب وقص الحواجب بطريقة معينة ليصبح مقارب له في الشكل حتى ظن العديد من العاملين معه في الأستوديو بأنه رجل كبير فى السن بالفعل.

فنانين تأثر بهم

يعشق محمود مرسي وأحمد زكي وعادل إمام، وكذلك الفنان الكبير محمد صبحي فى المسرح.



