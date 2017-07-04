رسميًا.. قائد إشبيلية ينتقل إلى «البريميرليج»

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أعلن نادي إشبيلية الإسباني عن انتقال فيسنتي إيبورا قائده ولاعب خط وسطه، لصفوف ليستر سيتي الإنجليزي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، وذلك حسبما أفادت شبكة بي بي سي اليوم الثلاثاء.

وأكد الفريق الإسباني أن إيبورا صاحب الـ29 عامًا، انتقل إلى ليستر سيتي بشكل نهائي، دون الكشف عن مدة التعاقد حيث من المتوقع أن يصل سعر اللاعب لـ12.5 مليون جنيه إسترليني.

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وأضافت الشبكة أن اللاعب سيسافر لمدينة ليستر لإجراء الكشف الطبي تمهيداً لتوقيع عقده مع ناديه الجديد ليستر سيتي بشكل رسمي على أن يعود مرة أخرى لإشبيلية لتوديع زملاءه، بعد أن شارك مع الفريق في 172 مباراة سجل خلالهم 30 هدفًا، وتوج مع الفريق بثلاثة ألقاب لبطولة الدوري الأوروبي "يوروبا ليج".

الجدير بالذكر أن إيبورا بالرغم من تواجده في مركز خط الوسط إلا أنه نجح في إحراز 8 أهداف خلال الموسم الماضي، بالإضافة لمساعدة إشبيلية في الوصول لدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل بعد أن أنهى الفريق اللا ليجا في المركز الرابع.