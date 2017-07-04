مستقبل الكرة.. كيف ستقام المباراة الواحدة على ملعبين مختلفين في نفس التوقيت؟

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من إمتلاكه للشركات الخاصة لصناعة الجعة والمطاعم الفاخرة، سيكون من السهل للغاية على الجماهير أن تنسى هدفها الرئيسي من مشاهدة المباريات عند الذهاب إلى ملعب توتنهام الجديد الذي تكلف بناءه 750 مليون جنيه إسترليني.

فالملعب الضخم الذي يتسع إلى 61 ألف متفرج سيضم بين جنباته أكبر بار في إنجلترا إلى جانب دعمه لتقنية تدفئة المقاعد للجماهير وإدراج منافذ USB في كل مقعد، كما سيضم الملعب نفق مصمم بالكامل من الزجاج لمشاهدة اللاعبين قبل المباراة إلى جانب ممشي معلق يتيح للجماهير فرصة الصعود إلى سقف الملعب للاستمتاع بتجربة فريدة من نوعها.

وأوضحت صحيفة "الجادريان" البريطانية أن ملعب توتنهام الجديد هو أكثر الملاعب المتقدمة في العالم ويمنح الكثير من التجارب الفريدة للجماهير التي تدفعها لمغادرة منازلها والذهاب إليه.

وبالنظر إلى أرضية الملعب، نجد أنها الأولى من نوعها التي تنقسم إلى 3 أجزاء وتنزلق بسلاسة كبيرة تحت المدرجات لكي تكشف عن ملعب أخر من أسفله خاص بكرة القدم الأمريكية.

كما حرص المسؤولون عن بناء الملعب على التعاقد مع متخصصين في مجال الصوتيات يعملوا على تضخيم الصوت الصادر من الجماهير في المدرج الجنوبي الذي يتسع إلى 17 ألف متفرج لكي يشبه الجدار الأصفر الشهير في ملعب بروسيا دورتموند لتحفيز اللاعبين أكثر وأكثر وإثارة الخوف في نفوس الخصوم.

والآن وبعد الوصول إلى الملاعب المتحركة وإدخال التكنولوجيا في المقاعد وإقحام عنصر الرفاهية، ماذا تنتظر الجماهير من الملاعب المستقبلية؟

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وللإجابة عن هذا السؤال قال كريستوفر لي المهندس المسؤول عن بناء ملعب توتنهام الجديد أن التكنولوجيا لعبت دورًا كبيرًا في بناء الملاعب في السنوات الأخيرة، مشيرًا إلى أنه قبل 20 عامًا بدأ إدخال الشاشات إلى الملاعب أما الأن فبإمكان الجماهير حمل أجهزة الكمبيوتر في جيوبها مما يتيح لهم متابعة المباراة جيدًا من كافة الزوايا الممكنة إلى جانب معرفة معدل دقات قلوب اللاعبين وسرعتهم وتأثيرهم في المباراة.

وأشار لي إلى أن التحدي الكبير هو إقحام التمثيل ثلاثي الأبعاد، أي أنه بدلًا من مشاهدة المباريات على شاشات التلفزيون، فأن جماهير البرازيل على سبيل المثال ستتوجه إلى الملاعب لمشاهدة مباراة في الدوري الإسباني بحيث يتم نشر اللاعبين في الملعب بتقنية الهولوجرافيك كما لو كانت المباراة تلعب أمامهم بالفعل.

وبالفعل بدأت اليابان خطوات جادة في هذا الأمر وذلك بعد أن تعهدت في ملفها الخاص باستضافة مونديال 2022 الذي ذهب إلى قطر في نهاية المطاف، بتسجيل جميع المباريات بزواية تصل إلى 360 درجة من خلال الاعتماد على 200 كاميرا عالية الدقة وإذاعتها في جميع أنحاء العالم بشكل مباشر بتقنية ثلاثية الأبعاد من خلال عرض المباراة في مئات الملاعب حول العالم بتقنية الهولوجرافيك مع وضع ميكروفونات أسفل أرضية الملعب لتسجيل صوت ارتطام الكرة بالملعب لمنح واقعية كبيرة للموضوع.

ومن الملاعب المنتظر افتتاحها بشغف كبير من قبل الجماهير ملعب أتالانتا فالكونز والذي من المنتظر أن يتم افتتاحه العام المقبل، وسيضم الملعب الجديد أول شاشة عملاقة بزاوية تصل إلى 360 درجة تدور أعلى الملعب إلى جانب سقف دائري مصمم من قطع متحركة يصل وزنها إلى 500 طن وستتواجد في المقاعد خاصية الإهتزاز لمنح شعور واقعي للجماهير.