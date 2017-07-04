ماذا يحتاج برشلونة في «الميركاتو» لاستعادة الأمجاد؟

التحرير

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يبحث نادي برشلونة، عن تدعيم صفوفه بقوة في الميركاتو الصيفي الجاري، لتعويض موسم مخيب للأمال خسر من خلاله لقب الليجا أمام منافسه التقليدي ريال مدريد، الذي ظفر كذلك بدوري أبطال أوروبا.

وبات من المؤكد عدم رضا جزء كبير من جمهور برشلونة على نتائج فريقه خلال الموسم المنقضي، فالفريق الذي اعتاد على حصد الألقاب محليًا وقاريًا، اكتفى الموسم الماضي بالفوز بكأس ملك إسبانيا، ولكن ماذا يحتاج الفريق من هذا الميركاتو لاستعادة توازنه الموسم الجديد؟.

«التحرير» تستعرض لاعبين يحتاج البارسا للتعاقد معهم لتدعيم مراكزه واستعادة توازنه من جديد:

خط الدفاع:

قد يتحرك برشلونة للتعاقد مع مدافع خلال الصيف الحالي، لتعزيز ودعم خط دفاعه، خاصة مع إمكانية رحيل جيريمي ماثيو، بعد مستواه الكارثي في السنوات الأخيرة، وتراجع مستوى خافيير ماسكيرانو، والذي فقد من قتاليته على أرض الملعب.

الظهير الأيمن:

سمح برشلونة بشكل غريب للمدافع داني ألفيس، بأن يغادر إلى يوفنتوس مجانًا في الصيف الماضي، وهو ما جعل مسؤولي برشلونة يعربوا عن أسفهم لهذا القرار، بسبب فشلهم بالتعاقد مع لاعب بديل يملك قدرات النجم البرازيلي.

ومع عدم إقناع سيرجي روبيرتو، وعودته المرتقبة لوسط الميدان، يبدو أن برشلونة سيكون مطالبًا بالتعاقد مع ظهير أيمن بشكل ملح، ومن الصعب الاعتماد على أليش فيدال وحده، خاصة أنه لم يحصل على فرصته كاملة بعد مع الفريق، ومستواه تحت ضغوط المباريات غير مضمون بعد. ويسعىى النادي لاستعادة خريج لاماسيا هيكتور بييرين الذي قد يكلف خزائن النادي ما لا يقل عن 50 مليون يورو.

خط الوسط:

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قوة خط وسط برشلونة في السنوات الأخيرة كانت من أهم الأسباب التي ساهمت بالحصول على الألقاب المحلية والقارية، ولكن التعاقدات التي قامت بها إدارة النادي، وتراجع مستوى أندريس إنيستا، وسيرجيو بوسكيتس، جعل من اختراق خط الوسط سهلاً للغاية.

البرسا يحتاج ويريد تدعيم خط وسطه، فهو يعلم جيدًا أن «مربط الفرس» يكمن في الرفع من جود لاعبي وسط الميدان، وإن هو نجح في ذلك، فسيكون قد حل جزءً مهمًا من مشاكله، وعدد اللاعبين الذين يحتاج الفريق للتعاقد معهم قد يتراوح بين لاعب واحد ولاعبين اثنين حسب الخطة التي سيلعب فيها فالفيردي المدير الفني الجديد.

فإن كان سيلعب بمحورين فقط، فلن يحتاج الفريق سوى لتدعيم واحد، أمام إن واصل بخطة 4-3-3، فقد يتعاقد الفريق مع لاعبين، وفي كلتا الحالتين، فإن برشلونة يحتاج للعثور على لاعب خط وسط قتالي وقادر على كسر الهجمات، أو من يستطيع أن ينسق اللعب من العمق مثل الإيطالي ماركو فيراتي، الذي لا نعرف حتى الآن إذا كان سينجح النادي الإسباني في السعي للحصول على خدماته.

الجناح الأيمن:

يحتاج البلوجرانا إلى جناح أيمن جيد لمساعدة ميسي ومشاركاته في وسط الميدان من أجل تنسيق وصناعة اللعب، والسماح له أيضاً بالانتقال إلى خط الوسط أو الهجوم لمساعدة الفريق على تفعيل فرص هجومية أكثر.

وبالتالي يحتاج مسؤولي برشلونة بالتأكيد إلى لاعب يكون قادرًا على تقديم يد المساعدة لحصول ميسي على أفضل النتائج، وربما يكون رياض محرز الخيار الأفضل.

خط الهجوم:

مع تواجد الـ«MSN»، ودور باكو كلاعب احتياطي، احتياج البارسا للتعاقد مع مهاجم جديد سيتوقف على خطط فالفيردي، فإن كان سيلعب الفريق بخطة 4-3-3، فربما لن يتعاقد الفريق مع أي لاعب جديد، في الخط الأمامي، لكن إن حول الخطة لـ4-2-3-1، فإن الفريق قد يحتاج لمهاجم يلعب على الجهة اليمنى، لأن المهاجم الرابع الذي اختاره برشلونة ليس جيداً بما فيه الكفاية، وبالتالي البرسا بحاجة إلى التعاقد مع مهاجم جديد، والأقرب حسب وسائل الإعلام هو الفرنسي عثمان ديمبيلي، رغم أن سعره بات مرتفعًا جدًا بدوره، والبعض يتحدث عن 90 مليون يورو.