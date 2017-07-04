ماذا لو طُبقت بمصر.. هذه المخالفات تُرعب قائدي السيارات في العالم

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

تحتل مصر مرتبة متقدمة بين الدول الأكثر مخالفة لقواعد المرور بشكل عام، وهو الأمر الذي يمكن أن يؤدي إلى حوادث ضخمة، قد تودي بحياة أصحابها، حيث تتسبب تلك الأخطاء والمخالفات في حالة عام من التخبط والدربكة في الشوارع والطرق السريعة.

ولعل قوانين المرور العالمية، اهتمت بشكل خاص بتفادي العوامل المؤثرة على تركيز السائق، ومن ثم محاولة تجميع كامل فكره في القيادة فقط دون أي شيء آخر، وهو الأمر الذي من أجله تم سن قوانين قد يراها البعض في مصر غريبة وغير قابلة للتنفيذ، وذلك على الرغم من دورها الحيوي في إبقاء تركيز السائق في كامل قوته، وفي هذا السياق، نستعرض عدد من أهم القوانين الخاصة بالقيادة والسائق، والتي قد يرتكبها البعض يوميًا في مصر..

الطعام

قد يعي البعض مدى خطورة تناول الطعام أثناء القيادة، بنفس القدر الذي يدرك به المشكلات التي قد تنتج عن استخدامه للموبايل أثناء السير، غير أن البعض قد يرى مبالغة في اشتراط بعض الحكومات على مستوى العالم مثل الولايات المتحدة وعدد من الدول في أوروبا إلى تجنب ممارسة أي نشاط إنساني مثل الحديث أو الطعام أو الشراب أثناء القيادة، ومعاقبة المخالفين لذلك.

آلة التنبيه

شاهد أيضا

على الرغم من كون التحذيرات المتعلقة باستخدام آلة التنبيه، لا تتخطى مستوى النصائح المجردة دون تفعيل للقوانين، فإن العديد من البلدان حول العالم قد تلجأ لحبس وتغريم مستخدمي آلة التنبيه دون داع، وهو الأمر الذي إذا ما تم تطبيقه في مصر قد يسفر عن حبس وتغريم ما لا يقل عن نصف السائقين بشكل عام.

النظافة

تعاقب العديد من البلدان على عدم تنظيف الزجاج الأمامي للسيارة، وهو ما يندرج تحت بنود الإهمال الخاصة بالسائق، كما يتم المعاقبة على عدم تنظيف اللوحة المعدنية الخاصة بالسيارة، وذلك لتسهيل مهام الشرطة في تعقب المجرمين والقبض عليهم.

الحارة الوسطى

تخصص الحارة الوسطى في الطرق السريعة لأغراض محددة مثل سيارات الإسعاف والطواريء وغيرها، وتعاقب العديد من الدول السيارات الملاكي على السير في الحارة الوسطى، لتسببهم في بعض الحوادث أو تعطيل حركة سيارات الطواريء بمختلف أغراضها.