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يونيسف : ارتفاع وفيات الكوليرا في اليمن إلى 1600 حالة

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مصراوي Masrawy

يونيسف : ارتفاع وفيات الكوليرا في اليمن إلى 1600 حالة

02:23 م الثلاثاء 04 يوليو 2017

يونيسف : ارتفاع وفيات الكوليرا في اليمن إلى 1600 حالة

صنعاء - ( د ب أ):
أعلنت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) اليوم الثلاثاء ارتفاع عدد الوفيات جراء الإصابة بالكوليرا في اليمن إلى 1600 حالة.

وقالت المنظمة ، في الحساب الرسمي لمكتبها في اليمن على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، إن عدد الحالات التي يشتبه إصابتها بالكوليرا وصلت إلى 270 ألف حالة، مع ارتفاع عدد الوفيات جراء الإصابة بهذا المرض إلى 1600 حالة.

وانتشر ، منذ 27 أبريل الماضي ، وباء الكوليرا في 21 محافظة يمنية بشكل غير مسبوق، ما دعا رئيس الشرعية، أحمد عبد بن دغر إلى تشكيل لجنة لمواجهة هذا الوباء.

وفي سياق آخر، ذكرت يونيسف أن نحو 10 ملايين طفل في اليمن ما يزالون بحاحة ماسة إلى المساعدات الإنسانية العاجلة.

وأوضحت المنظمة أن المساعدات الانسانية اللازمة للأطفال لا تقتصر على الرعاية الصحية الأولية والتغذية والمياه الصالحة للشرب والصرف الصحي الملائم والحماية والتعليم.

وأكدت المنظمة أنها "تعمل بلا توقف مع السلطات المحلية في مختلف المحافظات والمنظمات المحلية والدولية لمساعدة أكبر عدد منهم".

ويشهد اليمن تدهورا كبيرا في الوضع الصحي والإنساني، جراء الصراع الدائر في البلاد بين الحوثيين والقوات الموالية للرئيس السابق، علي عبدالله صالح من جهة، والقوات الحكومية المدعومة بقوات التحالف العربي من جهة ثانية، منذ أكثر من عامين.

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