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إصابة 11 شخصًا بالعدوى في تفش جديد لفيروس زيكا بتايلاند

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مصراوي Masrawy

إصابة 11 شخصًا بالعدوى في تفش جديد لفيروس زيكا بتايلاند

02:22 م الثلاثاء 04 يوليو 2017

إصابة 11 شخصًا بالعدوى في تفش جديد لفيروس زيكا بتايلاند

بانكوك - (د ب أ):

أعلنت إدارة مراقبة الأمراض في بانكوك اليوم الثلاثاء أنه تم تأكيد إصابة 11 حالة جديدة بفيروس زيكا، مع حدوث انتشار جديد للمرض.

وتعرض 11 شخصا للعدوى بفيروس زيكا الأسبوع الماضي في مقاطعة بيشيت الكائنة بشمالي تايلاند، وتبعد بمسافة 330 كيلومترًا من العاصمة بانكوك.

ولم يتم تحديد سبب انتشار الفيروس مجددا، غير أن وزارة الصحة حذرت المواطنين من انتشار فيروس زيكا خلال موسم الأمطار الحالي، حيث من المتوقع تكاثر مزيد من البعوض الحامل للفيروس أثناء فترة هطول المطار.

وأكدت إدارة مراقبة الأمراض أنه لا توجد نساء حوامل بين الأشخاص الأحد عشر المصابين بالفيروس.

وفي أيلول/سبتمبر الماضي أكدت تايلاند ولادة طفلين يعانيان من صغر حجم الرأس، وتم ربط الحالتين بإصابة أم كل منهما بفيروس زيكا، ومثل الطفلان أول حالة للإصابة بمرض زيكا في منطقة جنوب شرقي آسيا، والثانية من نوعها في العالم بعد البرازيل.

ومن المحتمل أن تلد النساء الحوامل اللاتي أصبن بعدوى فيروس زيكا أطفالا برؤوس صغيرة الحجم، وهو عيب خلقي في المواليد يكون فيه رأس الطفل ومخه أصغر من المعتاد.

ولم يتم التوصل حتى الآن إلى علاج لهذا العيب الخلقي.

وأوضحت إدارة مراقبة الأمراض أن ما يصل إلى 81 شخصا في مختلف أنحاء تايلاند أصيبوا بفيروس زيكا منذ يناير الماضي، وتم شفاء الكثير منهم.

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