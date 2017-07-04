تعاون بين "الأعلى للجامعات" وجمعية الرعاية الصحية للنهوض بالمستشفيات الجامعية

كتبت- داليا شبل:

قال الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أنه تم التعاقد بين بعض شركات التأمين الصحي الخاص، مع المستشفى الجامعي بكلية طب الإسكندرية، ومستشفى المواساة الذي يتبعه، كما تم التعاقد مع مستشفى أسيوط الجامعي.

وأشار عبدالعفار إلى أن صيغة التعاقد موحدة مع جميع المستشفيات الجامعية للاستفادة مما تقدمه من خدمات صحية متميزة لمريض التأمين الصحي في القطاع الخاص، وأنه جارٍ تفعيل البروتوكولات مع باقي المستشفيات الجامعية على مستوى الجمهورية.

جاء ذلك خلال إعلان وزير التعليم العالي ورئيس المجلس الأعلى للجامعات عن بروتوكول التعاون الذي تم توقيعه بين المجلس الأعلى للجامعات، والجمعية المصرية للرعاية الصحية للاستفادة من الخدمات التي تقدمها المستشفيات الجامعية بأسعار تنافسية، قد دخل حيّز التنفيذ.

وأوضح حسام عبد الغفار، الأمين العام المساعد للمجلس الأعلى للجامعات للمستشفيات الجامعية، -في بيان لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي- أن من شأن هذا البروتوكول أن يضخ تمويلًا إضافيًا في ميزانية المستشفيات الجامعية، بحيث يسهم في رفع قدرتها على تقديم رعاية صحية عالية الجودة للمريض المصري، ويساعد أيضًا على تخفيف العبء على الموازنة العامة للدولة، كما يرفع مستوى الخدمة بشكل عام، لما يمثله ذلك التعاقد من عامل تنافسي للحصول على رضا متلقي الخدمة.

يذكر أن المجلس الأعلى للجامعات برئاسة الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي ورئيس المجلس والجمعية المصرية للرعاية الصحية، وقعا بروتوكولًا موحدًا لتوفير خدمات الرعاية الصحية لمشتركي شركات إدارة الرعاية الصحية -الأعضاء بالجمعية- من خلال المستشفيات الجامعية، طبقًا لقائمة خدمات محددة وقائمة أسعار متفق عليها.