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إصابة 87 فردا من قوات تأمين المجرى الملاحي لقناة السويس بتسمم غذائي

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مصراوي Masrawy

إصابة 87 فردا من قوات تأمين المجرى الملاحي لقناة السويس بتسمم غذائي

02:20 م الثلاثاء 04 يوليو 2017

إصابة 87 فردا من قوات تأمين المجرى الملاحي لقناة السويس بتسمم غذائي

الإسماعيلة - إنجي هيبة:

أصيب 87 فردًا من قوات تأمين المجرى الملاحي لقناة السويس، المكلفين بتأمين معدية رقم 6، بوسط مدينة الإسماعيلية، بالتسمم بعد تناولهم وجبة مكرونة فاسدة.

وقالت مصادر أمنية مطلعة، إن مستشفيات هيئة قناة السويس بالإسماعيلية، استقبلت خلال الساعات الأولى من فجر اليوم الثلاثاء، 87 حالة تسمم من المجندين المكلفين بتأمين المعدية رقم 6، المطلة على المجرى الملاحي لقناة السويس، لتناولهم وجبة مكرونة فاسدة، يقدمها أحد الأندية، مضيفًا أنه تم تقديم الإسعافات الأولية اللازمة للمصابي، التي وصفت المصادر حالتهم العامة بـ"المستقرة".

ومن ناحيته، زار الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس، المصابين، للوقوف على تقديم كل الرعاية الصحية اللازمة لهم، واطمأن على استقرار حالتهم الصحية.

وكلف الفريق مميش، لجنة من إدارة التفتيش بهيئة قناة السويس، بإعداد تقرير مفصل عن الواقعة ووقت وصول الوجبات إلى أفراد التأمين، ومدى صلاحياتها وقت وصولها.

وترأس مميش، غرفة إدارة الأزمات بالهيئة، داخل مستشفى هيئة قناة السويس، للوقوف على أسباب حدوث الواقعة، في الوقت الذي تماثل فيه المصابين للشفاء.

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