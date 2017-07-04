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ننشر أعداد المقبولين بكليات جامعة بنها للعام 2017/2018

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مصراوي Masrawy

ننشر أعداد المقبولين بكليات جامعة بنها للعام 2017/2018

02:12 م الثلاثاء 04 يوليو 2017

ننشر أعداد المقبولين بكليات جامعة بنها للعام 2017/2018

القليوبية - أسامة علاء الدين:

حددت جامعة بنها، اليوم الثلاثاء، الأعداد المقترح قبولها العام الدراسي 2017 / 2018، بإجمالي 24860 طالبًا وطالبة، بجميع كليات الجامعة.

ففي كلية الآداب، تقبل الجامعة 1500 طالب انتظام، و1000 انتساب، و150 طالبًا من مدارس اللغات، والعدد في كلية الحقوق وصل إلى 2750 طالب انتظام وانتساب، و30 طالبًا من خريجي الشهادات الفنية، نظام الخمس سنوات، والتجارة 8 آلاف طالب انتظام وانتساب، و600 طالب في شعبة اللغة الإنجليزية، و1000 مدارس لغات، و1000 طالب شهادات فنية خمس سنوات.

وفي كلية العلوم، سيتم قبول 250 طالبًا و300 بكلية الطب البشري، و250 بالطب البيطري، و900 طالب بزراعة مشتهر في الشعبة العامة والزراعية، و50 طالبًا من خريجي الشهادات الفنية نظام الخمس سنوات، كما سيتم قبول 2800 طالب بكلية التربية بشعبتيها العامة والتعليم الأساسي، و450 بالتربية الرياضية، و1200 بكلية هندسة شبرا، و300 طالب من الشهادات الفنية نظام الخمس سنوات، والتربية النوعية 800 طالب بالشعبة العامة، و150 بالتربية الفنية، و30 بالتربية الموسيقية و150 شهادت فنية نظام الخمس سنوات.

وتقبل الجامعة 450 طالبًا بكلية هندسة بنها، و200 طالب بالتمريض، و50 من خريجي الشهادات الفنية نظام الخمس سنوات، وكلية الحاسبات والمعلومات 100 طالب، والفنون التطبيقية 300 طالب والمعهد الفني للتمريض 100 طالب وطالبة، ليكون العدد الإجمالي للطلاب المقترح قبولهم بكليات الجامعة، 24860 طالبًا وطالبة.

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