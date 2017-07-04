استشهاد ضابط ومجندين وإصابة 10 أخرين في تفجير عبوة ناسفة بمدرعة شرطة بالعريش..(مُحدَث)

مصراوي Masrawy

كتب - أشرف سويلم:

قال مصدر أمني إن ضابطا برتبة مقدم يدعى تامر شاهين، ومجندين اثنين من قوات الأمن المركزي استشهدوا وأصيب 10 أخرين بينهم ضابط، اليوم الثلاثاء، إثر تفجير مسلحين عبوة ناسفة في مدرعة شرطة، أثناء سيرها بجوار كمين حي الصفا علي الطريق الدائري جنوب مدينة العريش.

أضاف المصدر في تصريح لمصراوي، إن الشهيد تامر شاهين من الإسكندرية، ولديه 3 أبناء، هم عمر وعلي وعبد الرحمن.

وأشار إلى أنه تم نقل المصابين إلى مستشفي العريش.

وسوف نوافيكم بالتفاصيل بعد قليل.