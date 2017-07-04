القبض على لص تخصص في سرقة المنازل بالقليوبية

القليوبية - أسامه علاء الدين:

ألقت أجهزة الأمن بالقلويبة، القبض على لص المساكن بشبين القناطر، لسرقة أحد المنازل أثناء غياب أصحابه، وأحيل المتهم للنيابة، فاعترف بارتكاب الواقعة، وجاري مناقشته للاعتراف بوقائع مماثلة.

وتلقى المقدم أحمد فاروق، رئيس مباحث مركز شبين القناطر، بلاغًا من "وليد محمد هاشم محمد توفيق، 43 عامًا"، موظف ببنك التنمية والائتمان الزراعي، يفيد بأنه أثناء عودته لمسكنه، اكتشف سرقة محتويات شقته، ولم يتهم أحد بارتكاب الواقعة، وأُخطر اللواء أنور سعيد مدير الأمن، وكلف العقيد عبدالله جلال رئيس فرع البحث الجنائي، بكشف غموض الحادث، وتوصل فريق البحث إلى وجود كسر في باب الشقة، وبعثرة محتوياتها.

وتمكن فريق البحث من تحديد المتهم، ويدعى "محمد. ك" وشهرته "محمد بانجو، 32 عامًا"، والسابق اتهامه في 12 قضية مخدرات، وسلاح، وسرقة بالإكراه، وهروب من مراقبة وفي أحد الأكمنة، ألقي القبض عليه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وأرشد عن المسروقات المستولى عليها بمسكنه، و"توك توك" مستخدم في نقل المسروقات.

وتم التحفظ عليهم، وجاري تطوير مناقشة المتهم للوقوف على نشاطه الإجرامي، وعما ارتكبه من وقائع مماثله وجاري العرض على النيابة.