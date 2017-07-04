أخبار عاجلة

رئيس وزراء إسبانيا يعلن الحداد ثلاثة أيام بعد هجوم برشلونة -
حبس طبيب أطفال العبور 15 يومًا بتهمة الانضمام لجماعة إرهابية بالشرقية -
مقتل شاب بطلق ناري على يد مجهولين بالشرقية -
تعطل قطار "بور سعيد" لمدة ساعة بمحطة الزقازيق -
مصرع وإصابة 3 فى مشاجرة "الأقارب" بالأسلحة النارية بكفر الشيخ -
الشرطة الاسبانية تؤكد مقتل أربعة مشتبه بهم وإصابة خامس في كامبريلس -
كيف تتناول الحيوانات ذات الرأسين طعامها بمعدة واحدة؟ -
بروفايل| المستشار زكريا عبد العزيز.. مستهدف من الإخوان ورقيب جديد على الفساد -
رئيس الوزراء إسبانيا يعلن الحداد ثلاثة أيام بعد هجوم برشلونة -
وزيرة الاستثمار: الزيادة الإنتاجية هي أفضل طريقة لمواجهة التضخم (فيديو) -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصراوي Masrawy

في يونيو الماضي.. ضبط 1103 قضايا تموينية بالمنيا

Google+ Print

مصراوي Masrawy

في يونيو الماضي.. ضبط 1103 قضايا تموينية بالمنيا

01:48 م الثلاثاء 04 يوليو 2017

في يونيو الماضي.. ضبط 1103 قضايا تموينية بالمنيا

المنيا - ريمون الراوي:

ضبطت مديرية بالمنيا، 1103 قضايا تموينية، خلال عدد من الحملات التموينية والتفتيشية المكبرة، المكونة من مفتشي إدارة الرقابة التموينية، ومباحث التموين، التي نظمتها المديرية على مدار شهر يونيو الماضي.

وأوضح دكتور محمود يوسف، وكيل وزارة التموين، أن الحملات أسفرت عن تحرير 732 قضية في مجال متابعة المخابز البلدية منها، 223 قضية نقص بالوزن، و35 قضية تصرف وتجميع، و10 قضايا انتاج خبز غير مطابق للمواصفات، و11 قضية عدم الاحتفاظ بسجلات، و29 قضية توقف عن العمل بدون عذر، و424 قضية أخرى متنوعة مابين عدم الإعلان عن مواعيد التشغيل ـ عدم حمل شهادة صحية ـ عدم نظافة أدوات العجن.

وفي مجال متابعة الأسعار والأسواق، تحرر 371 قضية مخالفة، منها 86 قضية عدم الإعلان عن الأسعار، ومحضر بيع بأزيد من السعر المقرر، و39 صلاحية، و35 بدون ترخيص، و18 ذبح خارج السلخانة، و29 مخالف لقانون 113 و5 مواد بترولية، و9 غش تجاري، و85 تاجرًا تموينيًا بالإضافة إلى 68 قضية أخرى.

وأضاف وكيل الوزارة، أنه جرى التحفظ على جميع المضبوطات، ومصادرتها، وتحويل الأمر للنيابة العامة، لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • صرف المقررات التموينية بالزيادة الجديدة في بورسعيد

    صرف المقررات التموينية بالزيادة الجديدة في بورسعيد

    أخبار
  • ‏ مصرع عروسين وفتاة وسائق سقطت سيارتهم بترعة في المنيا

    ‏ مصرع عروسين وفتاة وسائق سقطت سيارتهم بترعة في المنيا

    أخبار
  • بسبب حرارة الجو.. انفجار أنبوبة غاز يثير الذعر بـ

    بسبب حرارة الجو.. انفجار أنبوبة غاز يثير الذعر بـ"مطرانية سمالوط"

    أخبار
  • تكثيف أمني بمحيط كنيسة

    تكثيف أمني بمحيط كنيسة "مار جرجس" تزامنًا مع قداس ضحايا حادث دير "الأنبا

    أخبار

إعلان

e6dca6d755.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
شرطة التموين تضبط 47 طن دقيق مدعم و90 ألف لتر مواد بترولية

شرطة التموين تضبط 47 طن دقيق مدعم و90 ألف لتر مواد بترولية

«نقابة البدالين» ترفع مشكلاتها لوزير التموين

«نقابة البدالين» ترفع مشكلاتها لوزير التموين

التموين: اللحمة بـ 60 جنيها في عيد الأضحى (فيديو)

التموين: اللحمة بـ 60 جنيها في عيد الأضحى (فيديو)

"البقالين" تبحث مع "التموين" إلغاء عقوبة الحبس وزيادة هامش الربح

"البقالين" تبحث مع "التموين" إلغاء عقوبة الحبس وزيادة هامش الربح