في يونيو الماضي.. ضبط 1103 قضايا تموينية بالمنيا

المنيا - ريمون الراوي:

ضبطت مديرية التموين بالمنيا، 1103 قضايا تموينية، خلال عدد من الحملات التموينية والتفتيشية المكبرة، المكونة من مفتشي إدارة الرقابة التموينية، ومباحث التموين، التي نظمتها المديرية على مدار شهر يونيو الماضي.

وأوضح دكتور محمود يوسف، وكيل وزارة التموين، أن الحملات أسفرت عن تحرير 732 قضية في مجال متابعة المخابز البلدية منها، 223 قضية نقص بالوزن، و35 قضية تصرف وتجميع، و10 قضايا انتاج خبز غير مطابق للمواصفات، و11 قضية عدم الاحتفاظ بسجلات، و29 قضية توقف عن العمل بدون عذر، و424 قضية أخرى متنوعة مابين عدم الإعلان عن مواعيد التشغيل ـ عدم حمل شهادة صحية ـ عدم نظافة أدوات العجن.

وفي مجال متابعة الأسعار والأسواق، تحرر 371 قضية مخالفة، منها 86 قضية عدم الإعلان عن الأسعار، ومحضر بيع بأزيد من السعر المقرر، و39 صلاحية، و35 بدون ترخيص، و18 ذبح خارج السلخانة، و29 مخالف لقانون 113 و5 مواد بترولية، و9 غش تجاري، و85 تاجرًا تموينيًا بالإضافة إلى 68 قضية أخرى.

وأضاف وكيل الوزارة، أنه جرى التحفظ على جميع المضبوطات، ومصادرتها، وتحويل الأمر للنيابة العامة، لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة.