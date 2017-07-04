عاشور للمحامين الجدد: عليكم الالتزام برسالة الدفاع عن الحق والعدل- صور

كتبت- هاجر حسني:

قال سامح عاشور، نقيب المحامين، إن أعضاء النقابة الجدد عليهم الالتزام بالمظهر الجيد الذي يليق بمكانة المهنة، مشددًا أنها رسالة للدفاع عن الحق والعدل.

وأضاف عاشور، خلال جلسة حلف اليمين القانونية للمحامين الجدد والمنعقدة، الثلاثاء، بنادي محامين المعادي النهري، أن شباب المحامين عليهم الالتزام بالبدلة الكاملة، فيما تلتزم المحاميات بالزي المحتشم المتعارف عليه بالمجتمع المصري.

وأشار إلى أن الدراسة في كلية الحقوق غير كافية لتخلق محامي ناجح، بل على شباب المحامين حضور الجلسات والإطلاع والقراءة في كافة فروع القانون، إضافة للقراءة في الأداب والعلوم والجغرافيا والفلسفة التي تزيد من تميز المحامي.

يذكر أنه حضر الجلسة، يحيى التوني أمين الصندوق، وأبو بكر ضوه الأمين العام المساعد، ومصطفى البنان ومحمد الكسار، ومحسن لطفي.