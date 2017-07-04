رئيس "الثانوية العامة": انتهاء تصحيح الامتحانات الأسبوع المقبل.. والنتيجة أخر يوليو

كتبت- ياسمين محمد:

قال الدكتور رضا حجازي، رئيس قطاع التعليم العام ورئيس امتحانات الثانوية العامة، إن "كنترولات" الثانوية العامة على مستوى الجمهورية، أوشكت على الانتهاء من تصحيح الامتحانات، مشيرًا إلى أن أعمال التصحيح ستنتهي منتصف الأسبوع المقبل، بحد أقصى يوم 10 يوليو، لتبدأ بعدها أعمال المراجعة النهائية التي قد تستغرق أسبوعًا، ليتم بعدها إعلان النتيجة.

وأشار حجازي خلال تصريحات صحفية، الثلاثاء، إلى أن الموعد المقرر لإعلان نتيجة الثانوية العامة هو 20 يوليو المقبل، أو خلال الأسبوع الثالث من الشهر، مشيرًا إلى أن وزير التربية والتعليم سيصدر بيانًا بالموعد النهائي.

وأضاف رئيس امتحانات الثانوية، أن مقدري المواد انتهوا من تصحيح العينات العشوائية في جميع المواد، وبدأت في التصحيح العام، مشيرًا إلى أنه تم البدء أمس الأحد، في تصحيح مادتي الإحصاء والتربية الوطنية، بشكل مباشر دون عينة عشوائية لأنهما من المواد التي لا تضاف للمجموع.

وعن نسب النجاح العامة في كل مادة، قال حجازي إنه لم يتم تجميع النسب على مستوى الـ"11 كنترول" بمختلف قطاعات الجمهورية، حتى الآن، موضحًا أنها خطوة لاحقة.

وأكد حجازي، أن كل طالب سيحصل على حقه بالتصحيح، مشيرًا إلى أن أعمل التصحيح تسير بشكل منضبط وحجم الأخطاء المتوقعة قليل جدًا، خاصة بعد تطبيق نظام "الكراسة الامتحانية" التي سهلت أمر التصحيح كثيرًا على مقدري الدرجات، وحددت إجابات الطلاب بمساحات معينة تحت كل سؤال.