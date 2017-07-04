أخبار عاجلة

رئيس وزراء إسبانيا يعلن الحداد ثلاثة أيام بعد هجوم برشلونة -
حبس طبيب أطفال العبور 15 يومًا بتهمة الانضمام لجماعة إرهابية بالشرقية -
مقتل شاب بطلق ناري على يد مجهولين بالشرقية -
تعطل قطار "بور سعيد" لمدة ساعة بمحطة الزقازيق -
مصرع وإصابة 3 فى مشاجرة "الأقارب" بالأسلحة النارية بكفر الشيخ -
الشرطة الاسبانية تؤكد مقتل أربعة مشتبه بهم وإصابة خامس في كامبريلس -
كيف تتناول الحيوانات ذات الرأسين طعامها بمعدة واحدة؟ -
بروفايل| المستشار زكريا عبد العزيز.. مستهدف من الإخوان ورقيب جديد على الفساد -
رئيس الوزراء إسبانيا يعلن الحداد ثلاثة أيام بعد هجوم برشلونة -
وزيرة الاستثمار: الزيادة الإنتاجية هي أفضل طريقة لمواجهة التضخم (فيديو) -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. مصراوي Masrawy

رئيس "الثانوية العامة": انتهاء تصحيح الامتحانات الأسبوع المقبل.. والنتيجة أخر يوليو

Google+ Print

مصراوي Masrawy

رئيس "الثانوية العامة": النتيجة في "20 يوليو"

02:04 م الثلاثاء 04 يوليو 2017

كتبت- ياسمين محمد:

قال الدكتور رضا حجازي، رئيس قطاع التعليم العام ورئيس امتحانات الثانوية العامة، إن "كنترولات" الثانوية العامة على مستوى الجمهورية، أوشكت على الانتهاء من تصحيح الامتحانات، مشيرًا إلى أن أعمال التصحيح ستنتهي منتصف الأسبوع المقبل، بحد أقصى يوم 10 يوليو، لتبدأ بعدها أعمال المراجعة النهائية التي قد تستغرق أسبوعًا، ليتم بعدها إعلان النتيجة.

وأشار حجازي خلال تصريحات صحفية، الثلاثاء، إلى أن الموعد المقرر لإعلان نتيجة الثانوية العامة هو 20 يوليو المقبل، أو خلال الأسبوع الثالث من الشهر، مشيرًا إلى أن وزير التربية والتعليم سيصدر بيانًا بالموعد النهائي.

وأضاف رئيس امتحانات الثانوية، أن مقدري المواد انتهوا من تصحيح العينات العشوائية في جميع المواد، وبدأت في التصحيح العام، مشيرًا إلى أنه تم البدء أمس الأحد، في تصحيح مادتي الإحصاء والتربية الوطنية، بشكل مباشر دون عينة عشوائية لأنهما من المواد التي لا تضاف للمجموع.

وعن نسب النجاح العامة في كل مادة، قال حجازي إنه لم يتم تجميع النسب على مستوى الـ"11 كنترول" بمختلف قطاعات الجمهورية، حتى الآن، موضحًا أنها خطوة لاحقة.

وأكد حجازي، أن كل طالب سيحصل على حقه بالتصحيح، مشيرًا إلى أن أعمل التصحيح تسير بشكل منضبط وحجم الأخطاء المتوقعة قليل جدًا، خاصة بعد تطبيق نظام "الكراسة الامتحانية" التي سهلت أمر التصحيح كثيرًا على مقدري الدرجات، وحددت إجابات الطلاب بمساحات معينة تحت كل سؤال.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • وزير التعليم: بدأنا في استخدام التكنولوجيا الحديثة لتدريب وتقييم المعلميين.. وقريبًا للطلبة

    وزير التعليم: بدأنا في استخدام التكنولوجيا الحديثة لتدريب وتقييم المعلميين..

    أخبار
  • وزير التعليم: أخوض حربًا مع مستشاري المواد لإحلال التكنولوجيا بدل

    وزير التعليم: أخوض حربًا مع مستشاري المواد لإحلال التكنولوجيا بدل

    أخبار
  • طارق شوقي يعلن خطة الوزارة لحل مشكلات التعليم في 9 نقاط

    طارق شوقي يعلن خطة الوزارة لحل مشكلات التعليم في 9 نقاط

    أخبار
  • حجازي يتفقد أعمال تصحيح امتحانات الثانوية العامة بالدقهلية

    حجازي يتفقد أعمال تصحيح امتحانات الثانوية العامة بالدقهلية

    أخبار

إعلان

509011122f.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
رئيس وزراء إسبانيا يعلن الحداد ثلاثة أيام بعد هجوم برشلونة

رئيس وزراء إسبانيا يعلن الحداد ثلاثة أيام بعد هجوم برشلونة

حبس طبيب أطفال العبور 15 يومًا بتهمة الانضمام لجماعة إرهابية بالشرقية

حبس طبيب أطفال العبور 15 يومًا بتهمة الانضمام لجماعة إرهابية بالشرقية

مقتل شاب بطلق ناري على يد مجهولين بالشرقية

مقتل شاب بطلق ناري على يد مجهولين بالشرقية

تعطل قطار "بور سعيد" لمدة ساعة بمحطة الزقازيق

تعطل قطار "بور سعيد" لمدة ساعة بمحطة الزقازيق