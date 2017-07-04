سعد الهلالي: الله أكرمنا لأول مرة في التاريخ برئيس يعرف حق المرأة

كتبت- هاجر حسني:

قال سعد الهلالي، أستاذ الفقه المقارن، إن الله أكرمنا لأول مرة في تاريخ مصر الحديث برئيس يعرف حق المرأة ودورها في الحياة الإنسانية.

وأشاد الهلالي، خلال كلمته بالجلسة الافتتاحية "معًا.. من أجل الوطن"، الذي عقده المجلس القومي للمرأة، الثلاثاء، بفكرة المجلس العبقرية، بحسب وصفه، بجمع أصحاب الدين من المسلمين والمسيحيين على يد المرأة المصرية وهو نجاح بحد ذاته للمجلس القومي للمرأة.

وأضاف أستاذ الفقه المقارن، أن المجلس وأعضائه سيعملان على أن يستمر هذا اللقاء إلى الأبد؛ لأن المرأة هى التي ستجمع الشعب المصري فهي القادرة على تنوير بيتها ووطنها، بحسب قوله.

وأشار أستاذ الفقه المقارن أننا نتعايش مع الرأي والرأي الآخر والدين الآخر، قائلاً: "الرسول قال إن المخطئ له أجر والمجتهد المصيب له أجران".

وأكد أن المرأة المصرية لها دور في نشر هذا الخطاب الثقافي بما يساعدنا في نشر السلام الاجتماعي والعيش المشترك، موجهًا الشكر للمجلس والكنائس ووزارة الأوقاف التي دعمت هذه الخطوة في لم شمل المصريين على العيش المشترك والسلام الاجتماعي.