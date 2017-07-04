مصراوي ينشر خريطة الجامعات الخاصة والأهلية المعتمدة من "التعليم العالي"

كتبت- داليا شبل:

قال الدكتور عادل عبد الغفار، المستشار الإعلامي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، إن تنسيق الجامعات الخاصة من المقرر أن يبدأ عقب إعلان نتيجة المرحلة الأولى للتنسيق.

وأضاف عبد الغفار، في تصريحات لـ "مصراوي"، الثلاثاء، أن لجنة الضبطية القضائية سوف تراقب بشدة سماسرة التنسيق، لمواجهة أي محاولة لاستغلال الطلاب باسم كيانات تعليمية وهمية.

وفى هذا الصدد ينشر "مصراوي"، قائمة بأسماء الجامعات الخاصة والأهلية المعتمدة لدى وزارة التعليم العالي، المدرجة بتنسيق الجامعات هذا العام، والتي تضم: "جامعة 6 أكتوبر، والجامعة الألمانية، وجامعة الأهرام الكندية، وجامعة سيناء،

والجامعة الفرنسية، وجامعة فاروس، وجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، وجامعة أكتوبر للعلوم الحديثة والآداب".

هذا بالإضافة إلى: "جامعة مصر الدولية، والجامعة البريطانية، والجامعة الحديثة للتكنولوجيا والمعلومات، وجامعة المستقبل، والجامعة المصرية الروسية، والجامعة المصرية للتعليم الإلكتروني، وجامعة بدر، وجامعة النهضة، وجامعة الدلتا".

كما شملت القائمة: "جامعة النيل (جامعة أهلية)، وجامعة هليوبليس، والجامعة العربية المفتوحة، وجامعة دراية، وجامعة حورس، والجامعة الصينية، وجامعة الجيزة الجديدة".