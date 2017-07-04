علاقاته النسائية وسر اتهامه بالغرور.. 15 معلومة عن هاني سلامة

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك تسجيل سجل عبر الفيسبوك سجل عبر تويتر اضف تعليق سجل دخولك لتتمكن من إضافة تعليق

الغناء كانت موهبته التي يظنها بنفسه، ولكن ما إن وقف أمام المخرج العالمي يوسف شاهين مُمثلًا حتى قال الأخير: "أنا عايز الواد دة بعبله"، ليفتح له باب الشهرة المبكرة، ويمنحه فرصة حضور مهرجان "كان" السينمائي وهو لا يزال بسن الثامنة عشر، وبهذا صار واحدًا من نجوم السينما لم يعرف وجهه التلفزيون إلا في عام 2013 من خلال مسلسل "الداعية".

في التقرير التالي يرصد لكم "التحرير لايف" 15 معلومة عن الفنان هاني سلامة.

1- اسمه بالكامل هاني محمد محمد سلامة.

2- ولد في 4 يوليو 1977، أي أنه يبلغ من العمر 40 عامًا.

3- درس في الكويت أثناء عمل والده كمستشار إعلامي هناك.

4- انتقل إلى القاهرة والتحق بالمعهد الحديث لعلوم الكمبيوتر بالمعادى.

5- دخل إلى عالم الشهرة مصادفة بعد أن أعلنت شركة مصر للأفلام العالمية عن طلبها لوجوه جديدة، وهي الشركة التي امتلكها المخرج يوسف شاهين، وبعد خضوعه لاختبارات الكاميرا، تم ترشيحه للعمل بفيلم "عرق البلح"، ولكنه لم يؤده.

6- الظهور السينمائي الأول له كان من خلال بوابة المخرج العالمي يوسف شاهين، في فيلم "المصير"، عام 1997، وهو الفيلم الذي شارك بمهرجان "كان" السينمائي العالمي.

7- 14 فيلمًا تقريبا كونوًا التاريخ السينمائي للفنان هاني سلامة، تعاون خلالهم مع مجموعة مختلفة من المخرجين أكثرهم "خالد يوسف"، بجانب طارق العريان، وسعد هنداوي وغيرهم.

شاهد أيضا 6 فنانين رفضوا الاعتراف بثورة 30 يونيو.. أحدهم: «مسحت 25 يناير بأستيكة» 5 فنانين أصيبوا في مقالب «2017».. إحداهم سقطت من فوق سفح جبل الأحد المقبل.. «أحفاد حابي» يكرمون 7 فنانين ارتبطت أعمالهم بالنيل أزمة «هالة صدقي» مع «عفاريت عدلي علام».. صراعات الفنانين في دراما رمضان بين «الخطف» و«الضرب».. 7 فنانين تعرضوا للاعتداء أثناء التصوير في الشارع طقوس الفنانين بشم النسيم.. هالة صدقي «تلون البيض» وجنات تقلق من «الفسيخ»

8- من أشهر أفلامه السينمائية "العاصفة، ويجا، خيانة مشروعة، الآخر، أنت عمري، الريس عمر حرب، واحد صحيح"، أما أعماله التلفزيونية هي 3 مسلسلات فقط: "الداعية، نصيبي وقسمتك، طاقة نور"، وأرجع سبب قلة أعماله التلفزيونية لكونها تحتاج إلى تفرغ وتركيز شديدين، مقارنة بالأفلام السينمائية.

9- أثار الجدل بمشاهده "الجريئة" في أفلامه السينمائية، ولكنه أكد على عدم تأديتها إلا في السياق الدرامي، لافتًا إلى أنه لا يشترط عدم وجود قبلات أو مشاهد جريئة قبل الموافقة أو رفض الدور المقدم له، فهذا ليس المعيار على حد قوله.

10- اعترف بتعدد علاقاته النسائية التي دخل فيها قبل الزواج، وعلق على ذلك قائلًا في حواره مع الإعلامي عمرو الليثي، ببرنامج "الخطايا السبعة": "طبيعي إن كان ليا علاقات كتير قبل الزواج وفي منها كانت صداقة بس وعلاقات تانية كمان".

11- أكد خلال لقائه ببرنامج "فحص شامل"، على قناة الحياة، مع الإعلامية "راغدة شلهوب"، أنه ينوي الامتناع عن التدخين ببلوغه سن الأربعين، فقال: "هاخد قرارات كتير لما أوصل الأربعين وأولها إني أبطل التدخين عشان خاطر بناتي بيطلبوا مني ده دايما، وكل شوية بقولهم في عيد ميلادي الجاي".

12- تلاحقه دائمًا تهمة "الغرور"، ولكنه علّق على ذلك بقوله: "أنا مش مغرور بس اللي ميعرفنيش بياخد انطباع عني إني مغرور يمكن عشان أنا مش اجتماعي أوي.. والدليل إني جاتلي فرص أتغر ومعملتش كده، وأولها بعد فيلم المصير لما كان عمري 18 سنة وسافرت مهرجان كان أهم مهرجان سينما في العالم ومتغرتش ولا حاجة"، على حد تصريحاته في برنامج "الخطايا السبعة".

13- من أهم هوايات هانى سلامة السباحة والتنس وتنس الطاولة.

14- أوضح أنه أجّل خطوة الزواج كثيرا حتى يستمتع بحياته فقال: "دايما كنت بقول إن العشرينيات دي بتاعتي والتلاتينيات لازم أدخل فيها حد معايا.. حتى لما خطبت فضلت سنة ونص خاطب مش عشان مش جاهز..لا عشان كنت متردد من الخطوة"، مشيرًا إلى أن لديه ابنتين هما: "مريم ومليكة".

15- تعرض في عام 2014 لموقف محرج على الهواء حينما قامت فتاة بتقبيله أثناء استضافته ببرنامج "الحكم" مع الإعلامية وفاء الكيلاني، على قناة "إم بي سي مصر"، مما دفعه ليقول: "هو ده عادي عندكم!".