في عين شمس.. شقيقان يعذبان شابا بالصعق والكي والتجويع 3 أيام (صور)

شاهد بـ"فض رابعة": وفاة 5 ضباط في أول 5 دقائق نتيجة إطلاق نار من عمارة

كتب - فتحي سليمان:

استشاط الشقيقان عنتر وأحمد فاروق، غضبا بعد سرقة "توك توك" يملكانه، وشك الاثنان في ابن منطقتهم طارق حسين (32 سنة)، فسارعا لاختطافه وتناوبا على تعذيبه بالصعق والكي والتجويع لـ3 أيام متواصلة، وعندما فشلا في حمله على الاعتراف، أرسلا صورا وفيديوهات له وهو موثق ويخضع للتعذيب لوالدته وشقيقته لمساومتهما على دفع فدية 45 ألف جنيه.

وما إن رأت الأم فاطمة شعبان، (ربة منزل، ٦٥ سنة)، صور وفيديوهات تعذيب ابنها على هاتف نجلتها أمل، حتى سارعت لإبلاغ الشرطة التي نجحت في تحرير الشاب الذي عثر عليه موثق القدمين داخل عقار تحت الإنشاء بشارع حسن الجنايني بعزبة الهجانة بمنطقة عين شمس، والقبض على المتهمين.

المتهمان كانا يسقيانه كل 6 ساعات واتهماه بسرقة توكتوك وحاولا إجباره على الاعتراف

تقول الأم: ابنتي تلقت رسالة من رقم مجهول على برنامج "واتس أب" تظهر شقيقها معلقا في سقف شقة من قدميه وموصل بجسده سلك كهربائي وبه آثار تعذيب بجميع أنحاء جسده، ومرفقة بعبارة "لو مدفعتيش ٤٥ ألف جنيه هنبعتهولك جثة".

لم تتردد والدة الشاب المختطف كثيرا، وجمعت الصور والفيديوهات وذهبت برفقة ابنتها إلى قسم شرطة عين شمس، وأمام المقدم مصطفى طه رئيس المباحث سردت التفاصيل.

تضيف الحاجه فاطمة لمصراوي: "المتهمان شكوا في ابني انه سرق توك توك فاختطفاه واحتجزاه داخل عقار تحت الإنشاء بشارع حسن الجنايني بعزبة الهجانة، وقيداه من قدميه ويديه وجوعاه لمدة 3 أيام، وساوماني أدفع لهما 45 ألف جنيه".

حررت الشرطة محضراً بالواقعة وأمرت النيابة العامة بتتبع الهاتف المحمول المرسل منه الصور والفيديوهات، وفي أقل من 24 ساعة توصل رجال المباحث إلى موقع احتجاز الشاب ونجحت في تحريره، وألقت القبض على المتهمين.

وأكدت تحريات رجال المباحث أن المتهمين فشلا في انتزاع اعتراف كتابي من الشاب المختطف يفيد سرقته "توك توك" يملكه أحدهما، فعذباه وساوما والدته على دفع مبلغ مالي قدره 45 ألف جنيه. وأضافت: الشاب تعرض للتعذيب بالصعق الكهربائي ووجدته الشرطة موثق القدمين واليدين، والمتهمان كانا يسمحان له بشرب المياه فقط كل 6 ساعات كي يظل على قيد الحياة.

وأشارت التحريات إلى أن المتهم أحمد فاروق "29 سنة"، عاطل سبق اتهامه في القضية رقم 7033 لسنة 2010م ساقلته سوهاج "مشاجرة، ضرب"، وشقيقه عنتر فاروق "32 سنة" عاطل.

وقرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح عين شمس، اليوم، تجديد حبس المتهمين ١٥ يومًا على ذمة التحقيقات‪.