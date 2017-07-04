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وزير الأوقاف: الشعوب التي آمنت بالتنوع وقبول الآخر هي الأكثر تقدمًا

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مصراوي Masrawy

وزير الأوقاف: الشعوب التي آمنت بالتنوع وقبول الآخر هي الأكثر تقدمًا

01:38 م الثلاثاء 04 يوليو 2017

وزير الأوقاف: الشعوب التي آمنت بالتنوع وقبول الآخر هي الأكثر تقدمًا

وزير الأوقاف محمد مختار جمعة

كتبت- هاجر حسني:

أكد محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، حرص وزارته على التعاون مع القومي للمرأة في الاستفادة القصوى والمثلى بجهود الداعيات والواعظات، قائلًا: "الوطن لنا جميعا وبنا جميعًا ولا يمكن لأحد أن يعمل وحده".

وأضاف جمعة، في كلمته بالجلسة الافتتاحية لبرنامج "معًا من أجل الوطن"، الذي عقده المجلس القومي للمرأة والتي ألقاها عبر رسالة ، أن الدول والمجتمعات والشعوب التي آمنت بالتنوع وقبول الآخر هي الأكثر أمانًا وتقدمًا، والدول التي وقعت في فوضى الصراعات الدينية والعرقية ذهبت إلى قتل أو تخريب أو فساد وتفكك وتشريد أو إلى فوضى وسقوط.

وأشاد جمعة بجهود وفضل القوات المسلحة والشرطة والمواطنين الشرفاء في مواجهة التطرف، مشدداً على أن الشعب المصرى عبر تاريخه واعي بحجم المؤامرة، ومن يحاولون النيل من الوطن عبر شق الصف الوطني، مؤكدا أن كل الأديان تدعو إلى احترام الانسان والإنسانية.

وأشار الوزير إلى أن العلماء والوعاظ والواعظات والراهبات والمربيات عليهم دور كبير في التوعية والتثقيف بين عامة الشعب، خاصة بين الأميين في القرى والنجوع من خلال التواصل المباشر وعبر المدارس والكنائس والمساجد والنوادى وجميع التجمعات.

ولفت جمعة إلى أن أهم نقاط القوة فى برنامج " معا..في خدمة الوطن" قيامه على أرضية وطنية وإنسانية خالصة فغى ضوء مانسعى إليه من ترسيخ مبدأ الوطنية وتقبل الأخر وتفويت الفرصة على أعداء الوطن لشق الصف الوطني.

وقال إن وزارة الأوقاف تقدم كل الدعم للواعظات، متابعًا "لدينا ثقة أن المراة تؤدى دور قوي جنبًا إلى جنب لترسيخ ثقافة المشاركة والقضاء على فكرة الصراع بالتعاون مع المجلس والكنائس".

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