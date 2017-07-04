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بالصور.. مايا مرسي: الجيل الجديد من الشباب أمانة في يد المرأة المصرية

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مصراوي Masrawy

بالصور.. مايا مرسي: الجيل الجديد من الشباب أمانة في يد المرأة المصرية

01:36 م الثلاثاء 04 يوليو 2017

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إعادة الألبوم

بالصور.. وزير الثقافة يفتتح معرض

الألبوم التالى

بالصور.. وزير الثقافة يفتتح معرض "هي في دائرة العنف"

كتبت- هاجر حسني: 

تصوير- أحمد طرانه:

قالت مايا مرسي، رئيسة المجلس القومي للمرأة، إن البرنامج التدريبي يعتبر المرحلة الثالثة من برنامج "معًا..في خدمة الوطن"، الذي أطلقه المجلس منذ شهور قليلة بالتعاون مع وزارة الأوقاف والكنائس المصرية من خلال عمل وطني واحد ينطلق في جميع محافظات من خلال حملات طرق الأبواب بالتعاون بين الداعيات وراهبات وخادمات الكنيسة من أجل خدمة الوطن، وتربية نشء جديد على قيم الانتماء واحترام وتقبل الأخر ونشر رسالة سلام تعم كل محافظة وحي ومنزل فى مصر.

وأعلنت مرسي، خلال كلمتها في افتتاح البرنامج، الثلاثاء، أن الحملة سوف تبدأ خلال الفترة القادمة بالنزول إلى السيدات في الكفور والنجوع للحديث بشكل مباشر مع المرأة مما يعطيها شعور بمدى اهتمام مؤسسات الدولة بها.

وأكدت رئيسة المجلس القومي للمرأة أنه خلال هذه الفترة الحرجة علينا أن نقف جميعا معًا لنعبر بمصر إلى بر الأمان، "فدورنا جميعًا توصيل أمانة الرسالة السمحة للأديان السماوية للأجيال الجديدة"، بحسب قولها، موضحة أن الاستثمار الحقيقي في الإنسان يبدأ منذ الطفولة بغرس قيم الانتماء وحب الوطن.

وتابعت: "الجيل الجديد أمانة في يد المرأة المصرية وهو مستقبل مصر".

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